Швейцарский банк Julius Baer начал уведомлять живущих в РФ клиентов о закрытии счетов

Крупнейший швейцарский банк Julius Baer предупредил проживающих в России клиентов о планах закрыть их счета. В организации указали на то, что в сложившихся условиях банк не может оказывать услуги, которые соответствовали бы его стандартам. Об этом пишет Forbes со ссылкой на письма, которые Julius Baer рассылает клиентам.
«В связи с текущими обстоятельствами и развивающимися ограничениями <…> Банк больше не может предлагать Вам подходящие и комплексные услуги по управлению активами, соответствующие нашим стандартам», — сказано в письме кредитной организации.
Также отмечается, что все отношения с клиентами, которые постоянно проживают в России, прекратятся не позднее 31 декабря текущего года. А контракты и соглашения, в частности, кредитные договоры, будут прекращены уже 30 сентября. Также с 1 августа вводятся новые комиссии, одна из них — квартальная плата за обслуживание в примерно $2590.
При этом никаких официальных заявлений по этому поводу Julius Baer не делал. Его русскоязычный telegram-канал не обновлялся с 24 февраля 2022 года, указывает издание.
Также в своем письме Julius Baer просит клиентов предоставить сведения, которые необходимы для закрытия счетов или перевода средств на другие счета.
Весной швейцарский банк в связи с требованиями депозитария Euroclear оповестил российских и белорусских клиентов о заморозке их инвестиционных счетов.
Фото на обложке: Taljat David /
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