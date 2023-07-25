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Швейцарский банк Julius Baer начал уведомлять живущих в РФ клиентов о закрытии счетов

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Крупнейший швейцарский банк Julius Baer предупредил проживающих в России клиентов о планах закрыть их счета. В организации указали на то, что в сложившихся условиях банк не может оказывать услуги, которые соответствовали бы его стандартам. Об этом пишет Forbes со ссылкой на письма, которые Julius Baer рассылает клиентам.

Швейцарский банк Julius Baer начал уведомлять живущих в РФ клиентов о закрытии счетов

«В связи с текущими обстоятельствами и развивающимися ограничениями <…> Банк больше не может предлагать Вам подходящие и комплексные услуги по управлению активами, соответствующие нашим стандартам», — сказано в письме кредитной организации.  

Также отмечается, что все отношения с клиентами, которые постоянно проживают в России, прекратятся не позднее 31 декабря текущего года. А контракты и соглашения, в частности, кредитные договоры, будут прекращены уже 30 сентября. Также с 1 августа вводятся новые комиссии, одна из них — квартальная плата за обслуживание в примерно $2590.

При этом никаких официальных заявлений по этому поводу Julius Baer не делал. Его русскоязычный telegram-канал не обновлялся с 24 февраля 2022 года, указывает издание.

Также в своем письме Julius Baer просит клиентов предоставить сведения, которые необходимы для закрытия счетов или перевода средств на другие счета.

Весной швейцарский банк в связи с требованиями депозитария Euroclear оповестил российских и белорусских клиентов о заморозке их инвестиционных счетов.

Фото на обложке: Taljat David / Shutterstock

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