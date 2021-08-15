Июль 2021 года признали самым жарким месяцем в истории Земли

Июль 2021 года оказался самым жарким месяцем из всех ранее зарегистрированных на Земле, следует из данных Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

По данным NOAA, совокупная температура поверхности суши и моря во всем мире была на 1,67 градуса по Фаренгейту выше средней температуры 20-го века.

Этот показатель превысил прежний рекорд самого жаркого месяца в истории на 0,02 градуса, который был установлен в июле 2016 года, а затем был достигнут в июле 2019 года и июле 2020 года, отмечает Forbes.

В понедельник, 9 августа, Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН опубликовала доклад об изменении климата. Работа основана на анализе более 14 тысяч исследований, представляя собой наиболее современное и всестороннее обобщение проблем изменения климата и его последствий.

В докладе говорится о том, что глобальное потепление, вызванное антропогенными факторами, ведет к «беспрецедентным» и потенциально необратимым изменениям климата. Ученые предупреждают, что вероятными последствиями изменения климата станут более высокие температуры, ураганы и засухи. Эта тенденция означает, что, вероятно, впереди будут еще более жаркие месяцы, чем июль 2021 года.

Избежать катастрофические глобальные последствия, по мнению авторов исследования, среди прочего помогло бы значительное и быстрое сокращение темпов сжигания ископаемого топлива во всем мире.

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Фото: lowsun / Shutterstock