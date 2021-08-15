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Июль 2021 года признали самым жарким месяцем в истории Земли

Новости
Виктория Сафронова
Виктория Сафронова

Редактор выходного дня RB.RU

Виктория Сафронова

Июль 2021 года оказался самым жарким месяцем из всех ранее зарегистрированных на Земле, следует из данных Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Июль 2021 года признали самым жарким месяцем в истории Земли

По данным NOAA, совокупная температура поверхности суши и моря во всем мире была на 1,67 градуса по Фаренгейту выше средней температуры 20-го века.

Этот показатель превысил прежний рекорд самого жаркого месяца в истории на 0,02 градуса, который был установлен в июле 2016 года, а затем был достигнут в июле 2019 года и июле 2020 года, отмечает Forbes.

В понедельник, 9 августа, Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН опубликовала доклад об изменении климата. Работа основана на анализе более 14 тысяч исследований, представляя собой наиболее современное и всестороннее обобщение проблем изменения климата и его последствий.

В докладе говорится о том, что глобальное потепление, вызванное антропогенными факторами, ведет к «беспрецедентным» и потенциально необратимым изменениям климата. Ученые предупреждают, что вероятными последствиями изменения климата станут более высокие температуры, ураганы и засухи. Эта тенденция означает, что, вероятно, впереди будут еще более жаркие месяцы, чем июль 2021 года.

Избежать катастрофические глобальные последствия, по мнению авторов исследования, среди прочего помогло бы значительное и быстрое сокращение темпов сжигания ископаемого топлива во всем мире.

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Фото: lowsun / Shutterstock

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