Июль 2021 года признали самым жарким месяцем в истории Земли

Июль 2021 года оказался самым жарким месяцем из всех ранее зарегистрированных на Земле, следует из данных Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
По данным NOAA, совокупная температура поверхности суши и моря во всем мире была на 1,67 градуса по Фаренгейту выше средней температуры 20-го века.
Этот показатель превысил прежний рекорд самого жаркого месяца в истории на 0,02 градуса, который был установлен в июле 2016 года, а затем был достигнут в июле 2019 года и июле 2020 года, отмечает Forbes.
В понедельник, 9 августа, Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН опубликовала доклад об изменении климата. Работа основана на анализе более 14 тысяч исследований, представляя собой наиболее современное и всестороннее обобщение проблем изменения климата и его последствий.
В докладе говорится о том, что глобальное потепление, вызванное антропогенными факторами, ведет к «беспрецедентным» и потенциально необратимым изменениям климата. Ученые предупреждают, что вероятными последствиями изменения климата станут более высокие температуры, ураганы и засухи. Эта тенденция означает, что, вероятно, впереди будут еще более жаркие месяцы, чем июль 2021 года.
Избежать катастрофические глобальные последствия, по мнению авторов исследования, среди прочего помогло бы значительное и быстрое сокращение темпов сжигания ископаемого топлива во всем мире.
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Фото: lowsun / Shutterstock
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