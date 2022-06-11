Изолированный туризм и запрет на полеты: главные новости для бизнеса 11 июня

Карина Пардаева
Россия покидает Всемирную туристическую организацию ООН, Росавиация продлевает запреты на полеты в города юга и центра России и другие главные события для бизнеса 11 июня на фоне украинских событий — в дайджесте RB.RU.
Список может дополняться в течение дня.
Изолированный туризм и запрет на полеты: главные новости для бизнеса 11 июняКарина Пардаева
Россия
- Россия вышла из Всемирной туристической организации ООН. По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, это не помешает развивать внутренний и международный туризм в стране.
- Максим Колесников стал новым заместителем главы Минэкономразвития. Он будет курировать департаменты секторов экономики, развития цифровой экономики и стратегического развития и инноваций.
Финансы
- Центробанк в регулировании финансовой деятельности начнет учитывать кредитные рейтинги всех четырех российских кредитных агентств: АКРА, «Эксперт РА», «Национальное рейтинговое агентство» и «Национальные кредитные рейтинги». До этого времени использовались только рейтинги первых двух агентств.
Транспорт
- Росавиация продлевает запрет на полеты в 11 городов южной и центральной России до 18 июня.
- Минтранс с 12 июня смягчает требования к оборудованию пунктов техосмотра. Среди послаблений — прекращение проверок вентиляции и отопления в помещениях, изменение минимальных требований к глубине осмотровой канавы и т.д.
Фото на обложке: Unsplash
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