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Изолированный туризм и запрет на полеты: главные новости для бизнеса 11 июня

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Россия покидает Всемирную туристическую организацию ООН, Росавиация продлевает запреты на полеты в города юга и центра России и другие главные события для бизнеса 11 июня на фоне украинских событий — в дайджесте RB.RU.

Список может дополняться в течение дня.

Изолированный туризм и запрет на полеты: главные новости для бизнеса 11 июня

Россия

  • Россия вышла из Всемирной туристической организации ООН. По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, это не помешает развивать внутренний и международный туризм в стране.
  • Максим Колесников стал новым заместителем главы Минэкономразвития. Он будет курировать департаменты секторов экономики, развития цифровой экономики и стратегического развития и инноваций.

Финансы

  • Центробанк в регулировании финансовой деятельности начнет учитывать кредитные рейтинги всех четырех российских кредитных агентств: АКРА, «Эксперт РА», «Национальное рейтинговое агентство» и «Национальные кредитные рейтинги». До этого времени использовались только рейтинги первых двух агентств.

Транспорт

  • Росавиация продлевает запрет на полеты в 11 городов южной и центральной России до 18 июня.
  • Минтранс с 12 июня смягчает требования к оборудованию пунктов техосмотра. Среди послаблений — прекращение проверок вентиляции и отопления в помещениях, изменение минимальных требований к глубине осмотровой канавы и т.д.

Фото на обложке: Unsplash

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