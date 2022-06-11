Россия покидает Всемирную туристическую организацию ООН, Росавиация продлевает запреты на полеты в города юга и центра России и другие главные события для бизнеса 11 июня на фоне украинских событий — в дайджесте RB.RU.





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Изолированный туризм и запрет на полеты: главные новости для бизнеса 11 июня