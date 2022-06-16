Торги гонконгскими акциями, повышение цен на инсулин и другие новости за 16 июня

Карина Пардаева
Россия может остаться без серверных процессоров Baikal-S, «СПБ Биржа» в июне запустит торги акциями с Гонконгской биржи и другие новости на фоне спецоперации на Украине — дайджесте RB.RU.
Список может дополняться в течение дня.
Торги гонконгскими акциями, повышение цен на инсулин и другие новости за 16 июняКарина Пардаева
Россия
- Объем вложений России в госбумаги США в апреле остался на уровне марта. Показатель остался на уровне $2,003 млрд.
- Цены на инсулин вырастут. Федеральная антимонопольная служба согласовала их повышение до 28%. Решение принято в начале июня и конце мая и касается инсулина лизпро, двухфазного инсулина аспарт и двухфазного человеческого генно-инженерного инсулина, в основном, в шприц-ручках.
Финансы
- «СПБ Биржа» в июне запустит торги акциями с Гонконгской биржи. На старте инвесторам будут доступны 12 бумаг с Гонконгской биржи, к концу года — до 200, в течение 2023 — до 1000.
Бизнес
- Американская Baker Hughes прекращает обслуживание всех российских СПГ-проектов. В частности, компания отзывает сервисных инженеров с проектов «Сахалин-2» «Газпрома» и «Ямал СПГ» НОВАТЭКа, а также проектных инженеров со строящегося «Арктик СПГ-2» НОВАТЭКа.
- «Байкал Электроникс» может заморозить проект выпуска представленных в конце 2021 года серверных процессоров Baikal-S из-за проблем с размещением заказов на производство в Тайване.
- Российские онлайн-кинотеатры увеличили предложение фильмов и сериалов южнокорейского и турецкого производства. Это должно компенсировать отсутствие премьер голливудских и европейских студий.
Фото на обложке: Unsplash
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