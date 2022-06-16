Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Торги гонконгскими акциями, повышение цен на инсулин и другие новости за 16 июня

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Россия может остаться без серверных процессоров Baikal-S, «СПБ Биржа» в июне запустит торги акциями с Гонконгской биржи и другие новости на фоне спецоперации на Украине —  дайджесте RB.RU.

Список может дополняться в течение дня.

Торги гонконгскими акциями, повышение цен на инсулин и другие новости за 16 июня

Россия

  • Объем вложений России в госбумаги США в апреле остался на уровне марта. Показатель остался на уровне $2,003 млрд.
  • Цены на инсулин вырастут. Федеральная антимонопольная служба согласовала их повышение до 28%. Решение принято в начале июня и конце мая и касается инсулина лизпро, двухфазного инсулина аспарт и двухфазного человеческого генно-инженерного инсулина, в основном, в шприц-ручках.

Финансы

  • «СПБ Биржа» в июне запустит торги акциями с Гонконгской биржи. На старте инвесторам будут доступны 12 бумаг с Гонконгской биржи, к концу года — до 200, в течение 2023 — до 1000.

Бизнес

  • Американская Baker Hughes прекращает обслуживание всех российских СПГ-проектов. В частности, компания отзывает сервисных инженеров с проектов «Сахалин-2» «Газпрома» и «Ямал СПГ» НОВАТЭКа, а также проектных инженеров со строящегося «Арктик СПГ-2» НОВАТЭКа.
  • «Байкал Электроникс» может заморозить проект выпуска представленных в конце 2021 года серверных процессоров Baikal-S из-за проблем с размещением заказов на производство в Тайване.
  • Российские онлайн-кинотеатры увеличили предложение фильмов и сериалов южнокорейского и турецкого производства. Это должно компенсировать отсутствие премьер голливудских и европейских студий.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 С 20 июня «СПБ Биржа» запустит торги акциями с Гонконгской биржей
  2. 2 Прокладываем путь от новичка до финансового директора: с чего начать?
  3. 3 Сохраняем эффективность бизнеса в кризис: что изменить в деятельности компании
  4. 4 Как повысить маржинальность в торговле: 8 советов финансового директора
  5. 5 Не только Binance. Как россиянам выбрать безопасную криптобиржу
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

16 июня 2022

«Точка опоры»

18 июня 2022

Конкурс лучших молодежных проектов в сфере креативных индустрий

19 июня 2022

«Создавай.Таврида»

Все ВОЗМОЖНОСТИ