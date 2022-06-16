Россия может остаться без серверных процессоров Baikal-S, «СПБ Биржа» в июне запустит торги акциями с Гонконгской биржи и другие новости на фоне спецоперации на Украине — дайджесте RB.RU.



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Торги гонконгскими акциями, повышение цен на инсулин и другие новости за 16 июня