£1 за компанию Абрамовича, «Аэрофлот» против Шри-Ланки: главные новости для бизнеса 4 июня

Ахмед Садулаев
Роман Абрамович готов продать компанию за £1, Минцифры ужесточит наказание за махинации с биометрией, Росавиация продлевает запрет на полеты над югом России — RB собрал главные новости для бизнеса 4 июня на фоне украинских событий.
Список в течение дня может дополняться.
£1 за компанию Абрамовича, «Аэрофлот» против Шри-Ланки: главные новости для бизнеса 4 июняАхмед Садулаев
Россия
- Минцифры предлагает ужесточить наказание за нарушение порядка обработки биометрических данных. В частности, согласно разработанным поправкам, за умышленный подлог данных в Единой биометрической системе должностные лица могут получить штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до десяти лет.
Бизнес
- Европейские предприниматели Хакан Коч и Пиррос Куссиос купят у Абрамовича и партнеров британский оператор связи Truphone за £1. В 2020 году компания стоила £410 млн (Financial Times).
Транспорт
- Российская авиакомпания Royal Flight, совершающая чартерные рейсы для туроператоров Coral Travel и Sunmar, сократит более 100 пилотов из-за последствий санкций.
- Росавиация продлила запрет на полеты в 11 городов южной и центральной России до 12 июня.
- «Аэрофлот» приостановил пассажирские рейсы на Шри-Ланку. В пятницу власти азиатской страны задержали самолет российского авиаперевозчика до 16 июня из-за жалобы ирландской лизинговой компании.
Фото: Bborriss.67 / Shutterstock
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Samsung частично возобновил работу в России
- 2 Аркадий Волож покинет совет директоров и пост гендиректора ГК «Яндекс»
- 3 Евросоюз ввел персональные санкции против сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа
- 4 Откуда берёт трафик зависимый от Instagram* бизнес? Статистика рынка спортивных студий
- 5 ЕС утвердил шестой пакет санкций: от SWIFT отключат еще МКБ и «Россельхозбанк»
ВОЗМОЖНОСТИ
05 июня 2022
06 июня 2022