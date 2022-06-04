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£1 за компанию Абрамовича, «Аэрофлот» против Шри-Ланки: главные новости для бизнеса 4 июня

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Ахмед Садулаев

Роман Абрамович готов продать компанию за £1, Минцифры ужесточит наказание за махинации с биометрией, Росавиация продлевает запрет на полеты над югом России — RB собрал главные новости для бизнеса 4 июня на фоне украинских событий.

Список в течение дня может дополняться.

£1 за компанию Абрамовича, «Аэрофлот» против Шри-Ланки: главные новости для бизнеса 4 июня

Россия

  • Минцифры предлагает ужесточить наказание за нарушение порядка обработки биометрических данных. В частности, согласно разработанным поправкам, за умышленный подлог данных в Единой биометрической системе должностные лица могут получить штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до десяти лет.

Бизнес

  • Европейские предприниматели Хакан Коч и Пиррос Куссиос купят у Абрамовича и партнеров британский оператор связи Truphone за £1. В 2020 году компания стоила £410 млн (Financial Times).

Транспорт

  • Российская авиакомпания Royal Flight, совершающая чартерные рейсы для туроператоров Coral Travel и Sunmar, сократит более 100 пилотов из-за последствий санкций.
  • Росавиация продлила запрет на полеты в 11 городов южной и центральной России до 12 июня.
  • «Аэрофлот» приостановил пассажирские рейсы на Шри-Ланку. В пятницу власти азиатской страны задержали самолет российского авиаперевозчика до 16 июня из-за жалобы ирландской лизинговой компании.

Фото: Bborriss.67 / Shutterstock

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