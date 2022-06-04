Роман Абрамович готов продать компанию за £1, Минцифры ужесточит наказание за махинации с биометрией, Росавиация продлевает запрет на полеты над югом России — RB собрал главные новости для бизнеса 4 июня на фоне украинских событий.

Список в течение дня может дополняться.

£1 за компанию Абрамовича, «Аэрофлот» против Шри-Ланки: главные новости для бизнеса 4 июня