Цифровая футбольная платформа JuniStat привлекла $310 тыс от AngelsDeck

Привлеченные средства пойдут на усиление маркетинга компании на рынках Латинской Америки и Европы и доработку решения в соответствии с локальными особенностями.

JuniStat создает международную цифровую базу юных игроков, ранжированных согласно их достижениям. Это позволяет юным игрокам попасть в поле зрения клубов и скаутов, а клубам предоставляет инструмент оценки подготовки футболистов и мониторинга их развития

JuniStat основан на базе AI-технологии на стыке машинного зрения и нейросетей с использованием дополненной реальности, пояснили в компании. Технология позволяет отслеживать более 60 параметров физической и технической подготовки спортсмена с помощью смартфона или планшета.

В России и СНГ проект развивается в b2c и b2b сегментах, технология валидирована специалистами футбольных клубов и РФС. По собственным данным компании, на сегодня в приложении JuniStat зарегистрировано более 20 тыс. футболистов, которые тренируются, проходят тесты и набирают рейтинг в системе.

JuniStat основан россиянами Глебом Шапортовым и Виктором Алексеевым в 2019 году. Это не первые инвестиции для платформы. В ноября 2020 года JuniStat привлекала $250 тыс на разработку технологии AI и развитие в России и СНГ. В раунде приняли участие совладелец компании Major Truck Center Вадим Яхинсон и ряд частных инвесторов. Тогда оценка компании составила $2 млн.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!