Киберфестиваль Rukami cнял интерактивный фильм-квест для участников

Международный киберфестиваль Rukami выпустил тизер интерактивного фильма-квеста «Метаполис» о технологическом будущем человечества. Фильм станет одним из центральных элементов мероприятия, которое пройдет 28-29 ноября – посетители смогут влиять на судьбы героев и выбирать концовки.

Как рассказали организаторы фестиваля, фильм-квест состоит из пяти эпизодов и по формату похож на интерактивный эпизод «Черного зеркала» Bandersnatch. Герои фильма – представители разных профессий будущего в вымышленном технологическом городе Метаполисе. Среди этих занятий: тренер AR-питомцев, киберспортсмен, архитектор живых систем и космический исследователь. Чтобы влиять на ход сюжета и узнавать, что случилось с героями, посетителям надо будет потратить метакоины – внутреннюю «валюту» фестиваля. Ее получают за прослушанные лекции, вопросы спикерам, участие в воркшопах и других активностях.

В фильме сыграли популярные киноактеры Юра Борисов («Калашников», «Мир. Дружба. Жвачка»), Глеб Калюжный («Водоворот», «Территория»), Анфиса Черных («Географ глобус пропил»), Максим Ханжов («Знахарь») и TikTok блогеры Милана Гасымова и Ольга Клещевникова.

Киберфестиваль Rukami пройдет 28-29 января в гибридном формате: посетить его можно будет как онлайн, так и офлайн. Узнать подробнее о мероприятии и зарегистрироваться можно по ссылке.