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Производитель электронных сигарет Juul закрыл магазины в России

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Американский производитель электронных сигарет Juul Labs закрыл все свои розничные точки в России сообщает РБК со ссылкой на эксклюзивного дистрибьютора бренда.

Производитель электронных сигарет Juul закрыл магазины в России

Уточняется, что сама компания причину закрытия точек не объяснила. Однако представитель Juul Labs Робин Кели заявил, что производитель «останется приверженным российскому рынку» и планирует сохранить доступность своих продуктов в нашей стране.

Закрытие магазинов в семи российских городах произошло на фоне ужесточения антитабачных законов. С 28 января 2021 года в силу вступили поправки в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Документ вводит запрет на рекламу и продажи никотинсодержащей продукции через интернет.

Также поправками утверждены требования к предельному содержанию никотина в жидкостях для испарителей — не более более 20 мг вещества на 1 мл, у продукции Juul было 50 мг. Теперь компания намерена поставлять картриджи с более низкой крепостью (18 мг на 1 мл), заявил эксклюзивный дистрибьютор бренда, управляющий директор Babylon Vardex Group Игорь Самборский.

Juul Labs была основана 2015 году в Сан-Франциско. В 2018 году в неё вложила $12,8 млрд Altria Group (владелец Philip Morris USA). Выручка компании за 2019 год составила почти 887 млн рублей, убытки — 539 млн рублей.

Фото:  Eric Glenn / Shutterstock

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