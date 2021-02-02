Производитель электронных сигарет Juul закрыл магазины в России

Американский производитель электронных сигарет Juul Labs закрыл все свои розничные точки в России сообщает РБК со ссылкой на эксклюзивного дистрибьютора бренда.

Уточняется, что сама компания причину закрытия точек не объяснила. Однако представитель Juul Labs Робин Кели заявил, что производитель «останется приверженным российскому рынку» и планирует сохранить доступность своих продуктов в нашей стране.

Закрытие магазинов в семи российских городах произошло на фоне ужесточения антитабачных законов. С 28 января 2021 года в силу вступили поправки в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Документ вводит запрет на рекламу и продажи никотинсодержащей продукции через интернет.

Также поправками утверждены требования к предельному содержанию никотина в жидкостях для испарителей — не более более 20 мг вещества на 1 мл, у продукции Juul было 50 мг. Теперь компания намерена поставлять картриджи с более низкой крепостью (18 мг на 1 мл), заявил эксклюзивный дистрибьютор бренда, управляющий директор Babylon Vardex Group Игорь Самборский.

Juul Labs была основана 2015 году в Сан-Франциско. В 2018 году в неё вложила $12,8 млрд Altria Group (владелец Philip Morris USA). Выручка компании за 2019 год составила почти 887 млн рублей, убытки — 539 млн рублей.

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