Российский DeepTech-стартап «К-Плюс» привлек 10 млн рублей

Российская компания «К-Плюс» привлекла 10 млн рублей частных инвестиций с помощью экосистемы по развитию стартапов «Энерготехнохаб Петербург». Оценка проекта составила 100 млн рублей, сообщает «Сколтех».

Полученные средства команда проекта намерена направить на закупку оборудования и привлечение сотрудников для масштабирования производства.

«К-Плюс» — это deeptech-стартап по разработке и прототипированию калий-ионных аккумуляторов. Проект основали в 2020 году, за первый год существования он привлек 2 млн рублей внешнего грантового финансирования.

Компания является обладателем первого в мире патента на производство калий-ионного аккумулятора. Резидент «Сколково».

Фото на обложке: «К-Плюс»