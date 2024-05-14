Российский DeepTech-стартап «К-Плюс» привлек 10 млн рублей

Российская компания «К-Плюс» привлекла 10 млн рублей частных инвестиций с помощью экосистемы по развитию стартапов «Энерготехнохаб Петербург». Оценка проекта составила 100 млн рублей, сообщает «Сколтех».
Полученные средства команда проекта намерена направить на закупку оборудования и привлечение сотрудников для масштабирования производства.
«К-Плюс» — это deeptech-стартап по разработке и прототипированию калий-ионных аккумуляторов. Проект основали в 2020 году, за первый год существования он привлек 2 млн рублей внешнего грантового финансирования.
Компания является обладателем первого в мире патента на производство калий-ионного аккумулятора. Резидент «Сколково».
Фото на обложке: «К-Плюс»
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 DeepTech в транспортной отрасли: кто инвестирует в наукоемкие стартапы
- 2 Подружить физиков и биологов: как синхронизировать научную команду за 5 шагов
- 3 Ранний старт и технологический дью-дилидженс: особенности пиара DeepTech-проектов
- 4 «Почему у нас получился диптех-стартап, а у вас не получится» — опыт компании, которая привлекла 500 млн рублей
- 5 «Наши предпочтения наследуемы, и корпорации пытаются это использовать»
ВОЗМОЖНОСТИ
15 мая 2024
15 мая 2024
17 мая 2024