«Вкусвилл» и «Ситидрайв» помогут садоводам избавиться от ненужных кабачков, а тем, кто в них нуждается – получить их бесплатно. Компании запустили «кабачкошеринг» – овощи можно принести к спецмашине на московской парковке, где их сможет забрать любой желающий.

«Вкусвилл» и «Ситидрайв» запустили совместный проект, получивший название «кабачкошеринг». Об этом рассказал представитель «Вкусвилла». Участники проекта смогут избавиться от ненужных кабачков либо получить их бесплатно.

С 21 августа по 4 сентября на парковках Москвы будут стоять автомобили в оклейке «кабачкошеринга». В них установлен специальный деревянный бокс, в который можно сложить кабачки – и откуда их можно забрать.

Техники «Ситидрайва» проследят, чтобы в боксе были только свежие кабачки, уточнили в «Вкусвилле».