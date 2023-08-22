«Вкусвилл» и «Ситидрайв» помогут садоводам избавиться от ненужных кабачков, а тем, кто в них нуждается – получить их бесплатно. Компании запустили «кабачкошеринг» – овощи можно принести к спецмашине на московской парковке, где их сможет забрать любой желающий.
«Вкусвилл» и «Ситидрайв» запустили совместный проект, получивший название «кабачкошеринг». Об этом рассказал представитель «Вкусвилла». Участники проекта смогут избавиться от ненужных кабачков либо получить их бесплатно.
С 21 августа по 4 сентября на парковках Москвы будут стоять автомобили в оклейке «кабачкошеринга». В них установлен специальный деревянный бокс, в который можно сложить кабачки – и откуда их можно забрать.
Техники «Ситидрайва» проследят, чтобы в боксе были только свежие кабачки, уточнили в «Вкусвилле».
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