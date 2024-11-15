Кабмин одобрил правила налогообложения криптовалют

Правительство одобрило поправки в законопроект о майнинге, которые вводят правила налогообложения криптовалют в России. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина.

«В результате обсуждения с бизнесом принято решение о целесообразности налогообложения финансового результата от майнинга, как наиболее справедливо отражающего результаты этой деятельности. Такой подход направлен на соблюдение баланса интересов бизнеса и государства», — указали в министерстве.

Согласно новым правилам, криптовалюта будет признаваться имуществом, а доходы, полученные от майнинга, будут учитываться по мере получения цифровой валюты в размере ее рыночной стоимости. При этом доходы можно уменьшать на понесенные в связи с майнингом расходы.

Операции с криптовалютой не будут облагаться НДС, доходы от таких операций будут учитываться в одной налоговой базе с доходами от операций с ценными бумагами. «Таким образом, предельная ставка НДФЛ при налогообложении криптовалюты не будет превышать 15%», — указали в Минфине.

Там добавили, что операторов майнинговой инфраструкутры обяжут сообщать в налоговую о лицах, которые добывают криптовалюту, используя эту инфраструктуру.

Ранее стало известно, что в России с декабря могут временно запретить майнинг в ряде регионов в рамках борьбы с локальными энергодефицитами. Соответствующее предложение Минэнерго рассмотрят на межправительственной комиссии 18 ноября. По данным «Коммерсанта», речь идет об Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае, Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской республиках, Северной Осетии — Алании, Ингушетии, Чечне, Дагестане, Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР.

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