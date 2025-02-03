Поставщиков масла и яиц освободили от допвыплат ритейлерам
Правительство России добавило в перечень социально значимых продуктов питания куриные яйца и масло, говорится в подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным постановлении. Тем самым производители яиц и масла освобождаются от дополнительных выплат при поставке продукции ритейлерам.
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В постановлении уточняется, что мера будет действовать в отношении куриных яиц первой и второй категорий (ГОСТ 31654-2012) и сливочного масла с массовой долей жира 72,5% (ГОСТ 32261-2013).
«По закону о торговле поставщики платят ритейлерам бонусы за то, что сети приобретают у них определенное количество товара. Включение масла и яиц в список социально значимых товаров, в отношении которых выплата вознаграждения не допускается, позволит исключить подобную практику», — поясняется в сообщении на сайте правительства.
В кабмине рассчитывают, что мера позволит производителям «сократить затраты при поставках продукции в торговые сети и направить высвобождаемые финансовые ресурсы на модернизацию и расширение производства», что приведет к снижению цен для конечных потребителей.
Ранее, 22 января, Росстат назвал картофель самым подорожавшим за 2024 год продуктом: цены на него увеличилась на 92% по сравнению с декабрем 2023 года. Также значительно подорожало сливочное масло: средняя цена за килограмм достигла почти 1,2 тыс. рублей, что на 36,2% выше уровня декабря 2023 года. Среди продовольственных товаров заметно подешевели только куриные яйца (-11,2%) и гречка (-6,4%).
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