Кадровая зачистка в Сбере? Несколько сотрудников PR-службы покинули посты

В PR-департаменте «Сбера» происходят кадровые перестановки. Стало известно об уходе из компании главы пресс-службы Софии Ивановой и PR-директора экосистемы «Сбера» Георгия Лобушкина. Первым на это обратил внимание Telegram-канал «Беспощадный пиарщик».

Вместе с Ивановой и Лобушкиным организацию покидают еще несколько человек.

В банке эту информацию подтвердили.

По данным издания Sostav, Георгий Лобушкин покидает компанию по собственному желанию.

«Вначале хочу просто отдохнуть. А дальше видно будет», — рассказал он.

Иванова также указала, что уход из «Сбера» — это ее личное желание. Она добавила, что получила в компании «бесценный» опыт, который не получила бы нигде более.

Кто займет освободившиеся позиции, пока неизвестно.

София Иванова стала руководителем пресс-службы «Сбера» в мае 2020 года. До этого момента она 3 года возглавляла направление маркетинговых и внешних коммуникаций в ГК «Калашников». Также Иванова была PR-директором Rambler&Co.

Георгий Лобушкин пришел в «Сбер» в августе 2020 года. Ранее он руководил PR-командой «Ситимобила».

Фото: Konstantin Aksenov / Shutterstock