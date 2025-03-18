HR-специалисты назвали главные недостатки зумеров
SuperJob опросил 1 тыс. HR-менеджеров из разных регионов России и выяснил, что их больше всего раздражает в сотрудниках поколения Z. Результаты опроса, проводившегося с 14 февраля по 13 марта, опубликованы на сайте сервиса.
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Главные раздражители. Согласно исследованию, главными жалобами кадровиков являются безответственность и разгильдяйство зумеров — эти качества отметили 21% респондентов. Кроме того, 14% опрошенных подчеркнули непостоянство молодежи и легкость, с которой молодые специалисты увольняются с работы.
Другими проблемами стали необязательность и недисциплинированность (13%), нежелание работать (8%), завышенные ожидания зарплаты (7%) и чрезмерная амбициозность (6%). Капризность и требовательность раздражают 5% респондентов, а 2% отметили излишнюю чувствительность к критике и несоблюдение субординации.
19% кадровиков раздражает безграмотность, пассивность, непунктуальность, невнимательность, курение вейпов, слабые компетенции, глупость, клиповое мышление, замкнутость, инфантильность, беспечность, отсутствие целей, латентность, игнорирование поручений и бестактность.
Об отсутствии трудностей в общении с молодыми сотрудниками заявили 27% менеджеров по персоналу. Они же отметили сообразительность и активность зумеров.
Конфликт поколений. По словам аналитиков, многие из перечисленных качеств, вызывающих недовольство у кадровиков сегодня, ранее также приписывались миллениалам. Эта ситуация указывает на возможный конфликт поколений, а не на уникальные черты молодежи, сказано в исследовании.
- Ранее опрос кадрового агентства UTEAM показал, что свыше 40% зумеров сталкивались с нездоровой конкуренцией на работе. По словам респондентов, чаще всего токсичное поведение коллег проявляется в виде сплетен, отсутствия поддержки, вредительства, подстав и чрезмерного давления.
Фото на обложке: Matthew Henry / Burst
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