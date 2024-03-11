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«ВкусВилл» планирует запустить новую сеть кафе «Rимляне»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«ВкусВилл» в ближайшее время может запустить собственную сеть общепита: ритейлер недавно создал новое юрлицо — ООО «Римляне». Его основной профиль — деятельность ресторанов и кафе.

«ВкусВилл» планирует запустить новую сеть кафе «Rимляне»

Согласно данным СПАРК-Интерфакса», 80% долей новой компании принадлежит «Проектному офису», а 20% – генеральному директору ООО «Римляне» Георгию Королеву. Предствитель компании подтвердил «Ведомостям», что ритейлер тестирует новый проект в общепите, но подробностей не раскрыл. 

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров считает, что приход ритейла на этот рынок очень чувствителен для ресторанной отрасли. Помимо потери части выручки, кафе и рестораны испытывают отток поваров и другого персонала при действующем дефиците кадров.

Он также добавил, что формат совмещения кафе и продуктового магазина выгоден «Вкусвиллу», тем более что покупатели все меньше хотят готовить самостоятельно и все чаще предпочитают готовый перекус. 

Фото на обложке: «Вкусвилл» / VK

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