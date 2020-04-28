Опытные предприниматели расскажут, как бизнесу преодолеть кризис

30 апреля состоится онлайн-интервью с Александром Островским, сооснователем группы «Инвитро», посвященное антикризисным стратегиям. Это первое мероприятие проекта «Как преодолеть кризис? Прямая речь», организованного деловым изданием «Ведомости» и Комитетом по туризму города Москвы. Участие бесплатное, но нужна регистрация .

Лаборатория «Инвитро» появилась в 1998 году. С тех пор компания пережила немало экономических спадов, но осталась на рынке и продолжает развиваться.

Сооснователь и генеральный директор группы «Инвитро» Александр Островский поделится опытом с предпринимателями и менеджерами компаний, которые пострадали от нового кризиса — в том числе и с представителями туристического бизнеса.



Спикер расскажет:

о своем опыте преодоления кризисов 1998, 2008 и 2014 годов;

какие возможности появляются в непростые времена;

как подстроиться под новую реальность;

как воодушевить и мотивировать сотрудников;

что делать бизнесу из сферы туризма и другое.

Модератором встречи станет Анфиса Воронина, издатель партнерских проектов «Ведомостей».

Онлайн-интервью пройдет с 16:00 до 17:00 на платформе «Ведомости.Конференции». Чтобы посмотреть выступление, необходимо зарегистрироваться на странице мероприятия.



«Как преодолеть кризис? Прямая речь» — серия онлайн-интервью с опытными предпринимателями и топ-менеджерами компаний, которые уже преодолели несколько экономических кризисов. Встречи будут проходить каждый четверг.





Фото на обложке: Matt Botsford/Unsplash