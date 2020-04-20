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Как (не) работать: новый подкаст

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Анна Меликян
Анна Меликян

Редактор Young

Анна Меликян

На Rusbase вышел новый подкаст — «Как (не) работать». Его ведущие — редакторы Анна Меликян и Ольга Лисина — общаются с теми, кто нашёл альтернативу традиционным трудовым отношениям, режиму работы 5/2 и офису.

Первый выпуск подкаста уже можно послушать в iTunes, Soundcloud, Castbox, «Яндекс.Музыке» и «ВKонтакте»

Как (не) работать: новый подкаст

Наша идея проста: если вы не трудитесь и ничего не делаете, то денег не заработать. Но чтобы иметь средства к существованию, не обязательно находиться в офисе 5/2.

Поэтому мы решили пообщаться с людьми, которые выбрали альтернативные традиционным трудовые отношения. И пытаемся понять, как и на что эти люди живут, какой у них образ жизни и почему он им так нравится. Например, среди наших гостей есть инвестор-путешественник, фотограф-руфер, дизайнер, которая бросила работу в Google, стример и другие интересные герои.

Инвестор-путешественник Владимир Лебедев — гость нашего первого выпуска. Он бросил работу в крупной технологической компании, вложил сбережения в ценные бумаги и отправился в кругосветку. Нам он рассказал о своих приключениях, вложениях и досадных денежных потерях.

Слушайте, комментируйте, лайкайте — и ждите новые выпуски!
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Фото на обложке: Наталья Калугина

Если вы хотите поделиться опытом работы в крупной компании или маленьком стартапе, рассказать о перипетиях своей карьеры и раскрыть секреты профессии, пишите на [email protected]. Лучшие рассказы опубликуем на Rusbase.

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