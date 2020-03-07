Глава Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев дал несколько советов, как не стать клиентом коллекторов. По данным организации, каждый четвертый россиянин, взявший кредит, выходит на просрочку. Об этом сообщает РИА Новости.

Коллекторы рассказали, как не стать их клиентами