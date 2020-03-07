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Коллекторы рассказали, как не стать их клиентами

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Глава Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев дал несколько советов, как не стать клиентом коллекторов. По данным организации, каждый четвертый россиянин, взявший кредит, выходит на просрочку. Об этом сообщает РИА Новости.

Коллекторы рассказали, как не стать их клиентами

Мехтиев советует:

  • всегда платить по долгам вовремя и полностью;
  • если возникли проблемы, рассматривать коллектора как консультанта, с которым нужно обсуждать, как выйти из ситуации;
  • помнить, что кредиторы быстро обращаются в суд, чтобы взыскать задолженность.

Среди основных причин, почему россияне выходят на просрочку, Мехтиев называет падение уровня доходов, слишком высокую долговую нагрузку, недостаток свободных денег из-за роста цен, несогласие с суммой долга и непонимание условий кредитного договора.

Глава ассоциации считает, что в России стоит внедрить институт частных судебных приставов для решения споров между частными лицами и организациями.

Мехтиев также сообщил, что коллекторы хотят получить доступ к госуслугам для рассылки уведомлений россиянам. Сейчас посмотреть свою кредитную историю можно удаленно в бюро кредитных историй, если есть подтвержденная запись на портале госуслуг. Также россиянам рассылают заказные письма с уведомлением о вручении.

Фото: WAYHOME studio / Shutterstock.com

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