Сооснователь izi.TRAVEL расскажет, как оценить идею стартапа

3 августа пройдет онлайн-встреча с сооснователем и директором по развитию платформы izi.TRAVEL Егором Яковлевым. Предприниматель расскажет историю своего проекта, даст советы и ответит на вопросы слушателей. Организатор — сообщество представителей московской туриндустрии Moscow Travel Hub.

izi.TRAVEL — одна из крупнейших в мире платформ аудиогидов, которая пользуется спросом по всему миру и продолжает расти.

В ходе встречи ее сооснователь Егор Яковлев поделится историей запуска и развития проекта, расскажет о своем подходе к оценке идеи стартапа и важности критического взгляда на собственный проект. Спикер также обсудит основные отличия между технологическими и организационными инновациями и разберет возможности монетизации бесплатных сервисов и увеличения их ценности для потребителя.

Мероприятие пройдет с 19:00 до 20:00 на платформе Webinar по ссылке. Участие бесплатное, но необходима регистрация.

Встреча с Егором Яковлевым — часть акселерационной программы «Фабрики туристических продуктов и сервисов». Она создана Комитетом по туризму города Москвы в рамках проекта Moscow Travel Hub — коммуникационной площадки для туристического и гостиничного бизнеса. На платформе публикуются актуальные новости индустрии, анонсы мероприятий проекта, а также статьи, видео и другие материалы.