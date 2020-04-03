Moscow Travel Hub: как прошла онлайн-встреча туриндустрии по территориальному маркетингу
3 апреля состоялась онлайн-встреча с Константином Гараниным, руководителем Центра территориального маркетинга, преподавателем НИУ ВШЭ. Эксперт рассказал о маркетинговых стратегиях для новых туристических продуктов и способах поиска свободных ниш. Мероприятие состоялось в рамках проекта Комитета по туризму города Москвы Moscow Travel Hub.
К онлайн-встрече присоединились туроператоры, турагентства, travel-стартапы, компании из гостиничного и ресторанного бизнеса. Всего было более 100 участников. После лекции они задали свои вопросы эксперту и обсудили проблемы индустрии.
Экспертом выступил Константин Гаранин, руководитель Центра территориального маркетинга НИУ ВШЭ, основатель краудсорсинговой платформы Citycelebrity и маркетингового агентства Mybrandbrand.com, бывший директор территориального развития проектов «Горный курорт “Роза Хутор”», «Ярославское взморье» и «Завидово».
В своем выступлении Константин рассказал про три эффективных инструмента для туристического бизнеса:
- Экспоненциальный маркетинг. Этот метод заключается в поиске лидера мнений, который может привезти свою аудиторию на мероприятие или прорекламировать туристический продукт.
- Нишевой маркетинг. Он помогает продвигать новые продукты в узком сегменте рынка, участники которого объединены общими интересами. Так, например, любителям стрит-фуда можно предложить поездку на фестиваль еды, а танцорам — соревнования.
- Средовой маркетинг. Этот подход предлагает компаниям из сферы туризма присоединяться к трендам, которые образуют вокруг себя экосистемы. Среди них — здоровый образ жизни, урбанистика, экология и многие другие.
Константин Гаранин, руководитель Центра территориального маркетинга НИУ ВШЭ
В кризис вокруг нас появляется большое количество возможностей для быстрого старта. Это не означает, что эти возможности будут существовать долго или позволят нам решить все проблемы. Но они точно появляются. Проблема в том, что почти всегда они лежат за пределами нашего привычного подхода, мышления, практики. Именно поэтому сейчас так важно учиться смотреть по-новому, отовсюду собирая новые знания, подсматривая иные подходы в других отраслях, переосмысливая чужой опыт. Кризис — время учиться новому.
Онлайн-встреча прошла в рамках проекта Moscow Travel Hub, организованного по инициативе Комитета по туризму города Москвы. Moscow Travel Hub — это площадка, объединяющая представителей индустрии туризма и гостеприимства, созданная для развития коммуникации внутри рынка и построения партнерств с целью запуска совместных продуктов и предложений для туристов.
Фото на обложке: rupixen.com/Unsplash
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