Moscow Travel Hub: как прошла онлайн-встреча туриндустрии по территориальному маркетингу

В кризис вокруг нас появляется большое количество возможностей для быстрого старта. Это не означает, что эти возможности будут существовать долго или позволят нам решить все проблемы. Но они точно появляются. Проблема в том, что почти всегда они лежат за пределами нашего привычного подхода, мышления, практики. Именно поэтому сейчас так важно учиться смотреть по-новому, отовсюду собирая новые знания, подсматривая иные подходы в других отраслях, переосмысливая чужой опыт. Кризис — время учиться новому.