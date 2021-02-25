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Как звучит Burger King, «Шоколадница»? Delivery Club перенесёт за столик ресторана в Clubhouse

Новости
Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Редактор

Анна Тимофеева

В Delivery Club придумали, как интересно зайти в Clubhouse. Сервис запускает ASMR-комнаты, где будут транслировать звуки из известных ресторанов. К примеру, в обеденный перерыв можно очутиться за столиком в Burger King, «Шоколаднице», I Like Wine, «Рыба Моя» и многих других.

Как звучит Burger King, «Шоколадница»? Delivery Club перенесёт за столик ресторана в Clubhouse

Сервис доставки готовой еды Delivery Club запускает в приложении Clubhouse серию ASMR-трансляций, часовых аудиодорожек со знаковыми и узнаваемыми звуками из популярных ресторанов-партнеров компании. Об этом говорится в релизе Delivery Club, поступившем в редакцию RB.ru.

Так, с 25 февраля по 6 марта пользователи Clubhouse смогут послушать звуки из любимых ресторанов и перенестись из суматошного офиса прямо за столик заведения.

К примеру, услышать шкварчание в кипящем масле картошки фри из Burger King, шум кофемашины из «Шоколадницы», звон бокалов с терпким вином из I Like Wine и многое другое. Аудиозаписями из своих заведений также поделятся рестораны «Рыба Моя», Mon Bon, Bo, Meat Dealers, Lavocado, Ku и DIY Pizza, которые представлены в фудмолле «Депо.Москва».

Расписание ближайших трансляций:

25 февраля, 14:00 — Delivery Club x Шоколадница: ASMR-комната на обед;
26 февраля, 14:00 — Delivery Club x Burger King: ASMR-комната на обед;
1 марта, 14:00 — Delivery Club x Рыба Моя: ASMR-комната на обед;

«Поход в ресторан для многих всегда был особым ритуалом, сопровождающимся не только вкусной едой, но и характерными звуками: учтивыми вопросами официантов, звоном столовых приборов других посетителей, криками готовящих на кухне поваров», — прокомментировали в пресс-службе сервиса.

Фото: n.nonthamand.gmail.com/Depositphotos

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