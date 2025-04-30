Какие законы в России вступают в силу в мае

В мае в России вступают в силу семь законов, которые меняют регулирование в сфере экономики и IT. Нововведения перечислены на официальном сайте Государственной Думы. Они касаются в том числе оснований для признания иноагентами, противодействия мошенничеству, защиты персональных данных.

Расширение оснований для признания иноагентами (2 мая)

С 2 мая вводятся новые критерии для признания физических и юридических лиц иноагентами. Теперь под это определение попадают те, кто содействует исполнению решений международных организаций, не признаваемых Россией, а также помогает иностранным государственным органам в действиях, угрожающих безопасности страны, включая вовлечение граждан в сбор данных в области военно-технической деятельности.

Контроль за ввозом растительной продукции (9 мая)

С 9 мая вступает в силу закон, регулирующий контроль за ввозимой в Россию растительной продукцией. Проверки начнутся еще до отгрузки, а в некоторых случаях — прямо в местах выращивания. Иностранные лаборатории, занимающиеся анализами, будут проходить специальный аудит для подтверждения своей компетенции. Новый порядок не будет касаться государств — членов ЕАЭС и позволит ускорить поставки безопасной продукции.

Противодействие мошенничеству (9 мая)

Также с 9 мая кредитные организации обязаны разработать механизмы для предотвращения заключения договоров потребительского займа без согласия клиента. Вместо блокировки карт банки смогут ограничивать переводы до 100 тысяч рублей в месяц для клиентов, включенных в базу подозрительных операций Центробанка, но не имеющих уголовного дела. Это новая мера направлена на защиту граждан от мошеннических схем.

Изменение критериев признания квалифицированным инвестором (23 мая)

С 23 мая физические лица смогут быть признаны квалифицированными инвесторами при наличии определенного дохода, образования или ученой степени, утвержденной Банком России. Уведомление о статусе будет отправлено каждому квалифицированному инвестору, что даст возможность совершать более рискованные финансовые операции.

Реестр должников по алиментам (25 мая)

С 25 мая введение нового реестра должников по алиментам, включая тех, кто привлечен к ответственности за неуплату или объявлен в розыск. Информация о должниках будет доступна в открытом доступе до полного погашения долга. Служба судебных приставов будет взаимодействовать с другими организациями через единую электронную систему для актуализации данных о должниках.

Усиление защиты персональных данных (30 мая)

30 мая вступает в силу закон, усиливающий защиту личных данных граждан. Размер штрафов за утечку данных будет зависеть от масштабов нарушения, достигая до 15 млн рублей для юридических лиц. При повторных нарушениях могут быть применены оборотные штрафы до 3 % от выручки. Объявляется административная ответственность за отказ в предоставлении государственных услуг, если гражданин отказывается от биометрической идентификации.

Лимит на денежные переводы с упрощенной идентификацией (30 мая)

Для переводов с упрощенной идентификацией без открытия счета с 30 мая будет действовать лимит в 100 тысяч рублей или эквивалент в иностранной валюте. Максимальный остаток на неперсонифицированном электронном средстве платежа также увеличен с 60 до 100 тысяч рублей.

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