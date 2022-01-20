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Суд отменил меру пресечения в виде запрета определенных действий инвестору Майклу Калви

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Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Кассационный суд отменил наложенные на американского инвестора, основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви ограничения на выход из дома.

Суд отменил меру пресечения в виде запрета определенных действий инвестору Майклу Калви

Запрет на определенные действия действовал с ноября 2020 года, бизнесмен не мог выходить за пределы адреса проживания с 22:00 до 06:00, пользоваться интернетом, посещать помещения банка «Восточный» и «Первого коллекторского бюро», общаться с фигурантами, получать и отправлять корреспонденцию, сообщило РБК.

В августе 2021 года Мещанский районный суд признал основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви виновным в растрате 2,5 млрд рублей средств банка «Восточный» и приговорил к пяти годам и шести месяцам лишения свободы условно.

С недвижимости и счетов американского инвестора сняли обеспечительный арест. Но на протяжении всего срока осужденному нельзя менять место жительства без предупреждения надзирающего органа.

В 2019 году Калви и несколько его партнеров стали обвиняемыми по уголовному делу о хищении средств банка «Восточный». Никто из фигурантов не признал вину. Впоследствии следователи переквалифицировало обвинения с мошенничества на растрату.

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Фото на обложке: pexels.com

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