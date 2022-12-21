Российский разработчик ПО для телемедицины MVS привлек 325 млн рублей от Kama Flow

Российский разработчик ПО для телемедицины MVS привлек 325 млн рублей от Kama Flow. Средства направят на масштабирование бизнеса за рубежом, создание новых продуктов, развитие производственных мощностей.

О сделке RB.RU рассказал представитель инвестиционной компании Kama Flow. Она выступила лид-инвестором в раунде объемом 325 млн рублей (под управлением компании находится венчурный фонд Национальной технологической инициативы).

MVS (Medical Visual Systems, ООО «Медицинские системы визуализации») является резидентом «Сколково». Компания внедряет «умные» хирургические рабочие пространства, снабженные системами визуализации и управления оборудованием. Своей ключевой разработкой компания называет экосистему телемедицинских продуктов для управления инженерными системами и оборудованием в операционных, реанимациях и палатах интенсивной терапиии.

Привлеченные по итогам раунда средства MVS планирует направить на масштабирование бизнеса, в том числе за рубежом, развитие производственных мощностей, разработку новых модулей, маркетинг, продажи.

По данным из ЕГРЮЛ, юрлицо MVS отработало 2021 год с выручкой 530,3 млн рублей при чистой прибыли 149,9 млн рублей. Продукты компании применяются в частных и государственных клиниках в 16 городах России и Белоруссии.

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