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Легковой электромобиль «Кама» презентуют в 2022 году

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В первой половине 2022 года планируется презентация электромобиля «Кама». «Камаз» намерен войти в новый стартап ориентировочно на 25%.

Легковой электромобиль «Кама» презентуют в 2022 году

Глава «Камаза» Сергей Когогин попросил не путать прототип камазовского электрокара «Кама-1» и проект «Кама», сообщили РИА Новости.

Речь идет о новой компании, которая займется разработкой и производством легковых электрокаров. Примерно по 360 млн рублей в проект инвестировали Сергей Когогин и бизнесмен Рубен Варданян.

Сейчас, по словам гендиректора «Камаза», компания работает с потенциальными инвесторами, презентует проект.

Он также подчеркнул, что для производства «Камы» рассматривается строительство отдельного завода, так как у самого «Камаза» нет мощностей под выпуск легковых автомобилей. 

В компании планируют приобрести что-то или формировать новый завод.

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Фото на обложке: Gabriel Nica / Shutterstock

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