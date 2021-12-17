Легковой электромобиль «Кама» презентуют в 2022 году

В первой половине 2022 года планируется презентация электромобиля «Кама». «Камаз» намерен войти в новый стартап ориентировочно на 25%.
Глава «Камаза» Сергей Когогин попросил не путать прототип камазовского электрокара «Кама-1» и проект «Кама», сообщили РИА Новости.
Речь идет о новой компании, которая займется разработкой и производством легковых электрокаров. Примерно по 360 млн рублей в проект инвестировали Сергей Когогин и бизнесмен Рубен Варданян.
Сейчас, по словам гендиректора «Камаза», компания работает с потенциальными инвесторами, презентует проект.
Он также подчеркнул, что для производства «Камы» рассматривается строительство отдельного завода, так как у самого «Камаза» нет мощностей под выпуск легковых автомобилей.
В компании планируют приобрести что-то или формировать новый завод.
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Фото на обложке: Gabriel Nica /
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