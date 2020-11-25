Российский электромобиль «Кама-1» будет запущен в массовое производство в 2021 году

Российский электромобиль «Кама-1» готов для массового серийного производства и запланирован к выводу на рынок для обычного покупателя в 2021 году. Об этом сообщает Центр компетенций Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), где спроектирован электрокар.

Отмечается, что все испытания опытного образца будут завершены в начале декабря.

«Кама-1» — это смарт-кроссовер эконом-класса, вмещающий четырех пассажиров. По заявлению разработчиков, автомобиль способен проехать более 250 км без подзарядки, разгоняться до 150 км/ч и выдерживать мороз до -50˚С. До 60 км/ч электромобиль разгоняется за три секунды.

Цена электрокара составит около 1 млн рублей при планируемом объеме продаж порядка 20 тысяч машин в год.

«Мы разработали полноценный легковой автомобиль, компактный кроссовер длиной 3,4 метра, шириной 1,7 метра ... В базовой комплектации поставлена батарея на 33 кВт в час, которая на полном заряде в режиме езды на трассе позволит преодолеть до 300 километров», — рассказывает заместитель руководителя Центра НТИ СПбПУ Олег Клявин.

Он добавил, что в электромобиле преобладают комплектующие отечественного производства. Он ориентирован на массовый рынок — от индивидуальных потребителей до каршеринговых сервисов и служб доставки.



Передача предсерийного образца «Кама-1» автопроизводителю «Камаз», который является индустриальным партнером проекта, должна пройти в рамках форума «Вузпромэкспо-2020» 10-11 декабря в Москве.

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