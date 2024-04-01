Инвесткомпания Kama Flow продала часть доли в производителе вычислительной техники Bitblaze

Kama Flow продала часть доли в российском производителе вычислительной техники Bitblaze. Сделка прошла по ориентировочной оценке компании в 500 млн рублей. Также часть своей доли продал основатель и гендиректор Bitblaze Максим Копосов, а в капитал предприятия вошел новый участник – владелец «Трамплин венчурс», предприниматель Святослав Капустин.

Инвестиционная компания Kama Flow продала часть доли в производителе ноутбуков, серверов и другой вычислительной техники Bitblaze. Сумма сделки не раскрывается, она прошла по ориентировочной оценке Bitblaze в 500 млн рублей, рассказал RB.RU представитель Kama Flow.

«Мы видим, что в сегодняшних реалиях поддержанные квалифицированным венчурные капиталом технологические команды могут быстро врастать в флагманов технологического суверенитета. Поэтому Kama Flow продолжает активно работать на российском технологическом рынке, делая как новые сделки, так и выходы», – отметил партнер Kama Flow Эдуард Адамян.

Также 5% своей доли в компании продал ее основатель и генеральный директор Максим Копосов. Доли фонда и Копосова приобрел владелец «Трамплин венчурс», предприниматель Святослав Капустин.

Капустину в частности принадлежит 70% в Научно-исследовательском центре цифровых технологий, в котором в свою очередь 35% владеет ООО «Эльбрус» – разработчик программно-аппаратных комплексов на базе процессоров «Эльбрус». Учредителем «Эльбруса» является дизайн-центр микроэлектроники МЦСТ.

На данный момент ключевыми учредителями Bitblaze являются Копосов с долей в 74%, Капустин – 10%, Адамян – 10%, рассказал представитель Kama Flow.

Bitblaze управляет зарегистрированное в Омске ООО «Промобит». По итогам 2022 года компания получила выручку в размере 99,4 млн рублей при чистой прибыли в 35 млн рублей.

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