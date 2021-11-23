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«КамАз» будет с помощью блокчейна отслеживать запчасти для борьбы с контрафактом

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

«КамАз» займется отслеживанием деталей и запчастей для борьбы с контрафактом с помощью блокчейна. В блокчейн будет записываться каждая деталь, производимая на мощностях «КамАза», и все детали, поставляемые партнерами.

«КамАз» будет с помощью блокчейна отслеживать запчасти для борьбы с контрафактом

Соглашение о поэтапной интеграции масштабируемой блокчейн платформы в текущие решения и продукты компании «КамАз» заключил с TON Labs, сообщила пресс-служба компании. «КамАз» станет первым промышленным предприятием в России, которое начнет использовать блокчейн для решения операционных задач на регулярной основе.

Функционал пилотного этапа позволит:

  • Осуществлять запись в блокчейн каждой производимой детали на производственных мощностях КАМАЗа и всех деталей, поставляемых партнерами;
  • Внедрить во все сервисные центры интерфейсов по приему и списанию деталей, как продаваемых, так и используемых в рамках гарантийного обслуживания;
  • Удобно и быстро находить необходимые оригинальные запчасти при помощи мобильного приложения.

Реализация первого этапа позволит прослеживать логистику деталей от производителя до конечного потребителя. Ожидается, что это будет будет способствовать уменьшению числа контрафакта и даст возможность быстрой обратной связи от сервисных центров по замене деталей гарантийных автомобилей.

Кроме того, решение сделает возможным отказ гарантийного обслуживания, в случае использования не оригинальных запчастей, которые повлекли за собой поломку узлов

TON Labs – ключевой разработчик инфраструктуры блокчейна Everscale. Everscale развивается и управляется международным коммьюнити с использованием принципов Decentralized Autonomous Organization (DAO).

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Фото на обложке: hodim / Shutterstock

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