Автобус на водороде от «Камаза» передадут Москве на тестирование в этом году

«Камаз» планирует в этом году передать Москве на тестирование первый автобус на водороде собственного производства. Водоробусы гораздо практичнее аналогичного «зеленого» транспорта: в отличие от тех же электробусов, запас хода которых составляет 70 км, автобус на водороде может проехать 250 км на одном баке.
Соглашение о создании образцов водоробусов между «Камазом» и властями Москвы уже подписано, сообщили в пресс-службе компании. Первый автобус на водороде производитель планирует передать столице для тестирования в четвертом квартале текущего года.
«Спешки никакой нет. Необходимо опробовать технологию. Конечно, мы будем сначала заниматься этим сами – полностью испытывать технику, и только потом передадим ее в опытную эксплуатацию “Мосгортрансу”», – отметил генеральный директор «Камаза» Сергей Когогин.
«Камаз» начал разработку техники, работающей на водороде, в начале 2021 года. В сентябре компания представила на выставке свой первый водоробус «Камаз-6290». Он может проехать на одном баке до 250 км, что делает его пригодным для использования в поездках между городами, в отличие от электробусов, запас хода которых составляет 70 км.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Камаз
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Беспилотные автомобили: кто разрабатывает их в России и что мешает развитию рынка
- 2 «Представьте себе корпорацию без CEO»: Почему концепция DAO набирает популярность в деловом мире
- 3 ESG-итоги: как повестка устойчивого развития повлияла на российский рынок в 2021 году
- 4 Устойчивое развитие на практике: как компаниям-производителям вносить реальный вклад в развитие тренда
- 5 Госкорпорация «Росатом» объявила о запуске Impact Team 2050
ВОЗМОЖНОСТИ
16 января 2022
19 января 2022
20 января 2022