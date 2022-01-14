Автобус на водороде от «Камаза» передадут Москве на тестирование в этом году

«Камаз» планирует в этом году передать Москве на тестирование первый автобус на водороде собственного производства. Водоробусы гораздо практичнее аналогичного «зеленого» транспорта: в отличие от тех же электробусов, запас хода которых составляет 70 км, автобус на водороде может проехать 250 км на одном баке.

Соглашение о создании образцов водоробусов между «Камазом» и властями Москвы уже подписано, сообщили в пресс-службе компании. Первый автобус на водороде производитель планирует передать столице для тестирования в четвертом квартале текущего года.

«Спешки никакой нет. Необходимо опробовать технологию. Конечно, мы будем сначала заниматься этим сами – полностью испытывать технику, и только потом передадим ее в опытную эксплуатацию “Мосгортрансу”», – отметил генеральный директор «Камаза» Сергей Когогин.

«Камаз» начал разработку техники, работающей на водороде, в начале 2021 года. В сентябре компания представила на выставке свой первый водоробус «Камаз-6290». Он может проехать на одном баке до 250 км, что делает его пригодным для использования в поездках между городами, в отличие от электробусов, запас хода которых составляет 70 км.

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Фото на обложке: Камаз