Канадский стартап представил умную беспилотную коляску за $3300

Канадский стартап по производству детских товаров Gluxkind продемонстрировал свою интеллектуальную коляску Ella AI Powered на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе.
Умная коляска предлагает почти те же технологии, что и в беспилотных автомобилях и роботах-доставщиках, в том числе двухмоторную систему для прогулок в гору и автоматическую систему помощи при торможении на спуске. Также коляска оборудована датчиками для обнаружения окружающих объектов, видеокамерами и навигацией по тротуарам.
Важно уточнить, что автопилот в коляске включается только в том случае, если в ней не находится ребенок. Однако это все равно может быть полезно, если, например, на прогулке родитель решит понестиребенка на руках — тогда коляска будет катиться рядом автоматически.
В Ella есть и дополнительные функции, такие как автоматическое покачивание и генератор белого шума, способствующий расслаблению и здоровому сну (такую функцию часто встраивают в приложения для медитации и трекинга сна).
Ожидается, что поставки коляски начнутся в апреле 2023 года, но уже сейчас можно сделать предзаказ за $3300.
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