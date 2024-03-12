В Киргизии объявили в розыск владельца «Капитал Групп» Павла Тё

Государственный комитет национальной безопасности Киргизии объявил в розыск российского бизнесмена, владельца «Капитал Групп» Павла Тё. По ведомства, предпринимателя подозревают в финансировании организованной преступной группы (ОПГ) Камчы Кольбаева.
Как пишет портал 24.kg со ссылкой на пресс-службу госкомитета, после проведения следственно-оперативных мероприятий спецслужбы выявили факты финансирования ОПГ со стороны Павла Тё (известен как «Паша Кореец»).
Проверку проводили по материалам досудебного производства, связанного с легализацией доходов, полученных преступным путем.
Решение о заочном аресте предпринимателя вынес Октябрьский суд Бишкека, Тё объявили в розыск. В настоящее время идет подготовка к объявлению российского бизнесмена уже в международный розыск.
Еще в 2021 году американские спецслужбы внесли основателя ОПГ Камчы Кольбаева в перечень крупнейших наркобаронов в мире. Как указывал Минфин США, Кольбаев состоял в международной преступной группировке «Братский круг». Его застрелили 4 октября 2023 года во время спецоперации ГКНБ.
Павел Тё стал акционером созданной Владиславом Дорониным Capital Group в 1993 году. Их первым девелоперским проектом стал офис IBM на Озерковской набережной.
Фото на обложке:
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Бухгалтерия для блогеров: как не стать фигурантом уголовного дела
- 2 Власти увеличили сумму льготного кредита для малых технологических компаний до 1 млрд рублей
- 3 Суд арестовал имущество российской структуры IKEA на 12,9 млрд рублей
- 4 Путин подписал закон о запрете рекламы у иноагентов и штрафах за его нарушение
- 5 Apple вновь сделает игры Epic Games доступными в App Store на IOS в Европе
ВОЗМОЖНОСТИ
12 марта 2024
13 марта 2024
13 марта 2024