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В Киргизии объявили в розыск владельца «Капитал Групп» Павла Тё

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Государственный комитет национальной безопасности Киргизии объявил в розыск российского бизнесмена, владельца «Капитал Групп» Павла Тё. По ведомства, предпринимателя подозревают в финансировании организованной преступной группы (ОПГ) Камчы Кольбаева.

В Киргизии объявили в розыск владельца «Капитал Групп» Павла Тё

Как пишет портал 24.kg со ссылкой на пресс-службу госкомитета, после проведения следственно-оперативных мероприятий спецслужбы выявили факты финансирования ОПГ со стороны Павла Тё (известен как «Паша Кореец»).

Проверку проводили по материалам досудебного производства, связанного с легализацией доходов, полученных преступным путем.

Решение о заочном аресте предпринимателя вынес Октябрьский суд Бишкека, Тё объявили в розыск. В настоящее время идет подготовка к объявлению российского бизнесмена уже в международный розыск.

Еще в 2021 году американские спецслужбы внесли основателя ОПГ Камчы Кольбаева в перечень крупнейших наркобаронов в мире. Как указывал Минфин США, Кольбаев состоял в международной преступной группировке «Братский круг». Его застрелили 4 октября 2023 года во время спецоперации ГКНБ.

Павел Тё стал акционером созданной Владиславом Дорониным Capital Group в 1993 году. Их первым девелоперским проектом стал офис IBM на Озерковской набережной.

Фото на обложке: Соцсети «Капитал Групп»

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