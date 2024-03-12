В Киргизии объявили в розыск владельца «Капитал Групп» Павла Тё

Государственный комитет национальной безопасности Киргизии объявил в розыск российского бизнесмена, владельца «Капитал Групп» Павла Тё. По ведомства, предпринимателя подозревают в финансировании организованной преступной группы (ОПГ) Камчы Кольбаева.

Как пишет портал 24.kg со ссылкой на пресс-службу госкомитета, после проведения следственно-оперативных мероприятий спецслужбы выявили факты финансирования ОПГ со стороны Павла Тё (известен как «Паша Кореец»).

Проверку проводили по материалам досудебного производства, связанного с легализацией доходов, полученных преступным путем.

Решение о заочном аресте предпринимателя вынес Октябрьский суд Бишкека, Тё объявили в розыск. В настоящее время идет подготовка к объявлению российского бизнесмена уже в международный розыск.

Еще в 2021 году американские спецслужбы внесли основателя ОПГ Камчы Кольбаева в перечень крупнейших наркобаронов в мире. Как указывал Минфин США, Кольбаев состоял в международной преступной группировке «Братский круг». Его застрелили 4 октября 2023 года во время спецоперации ГКНБ.

Павел Тё стал акционером созданной Владиславом Дорониным Capital Group в 1993 году. Их первым девелоперским проектом стал офис IBM на Озерковской набережной.

Фото на обложке: Соцсети «Капитал Групп»