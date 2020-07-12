Российские инженеры разработали капсульный отель с QR-доступом

Инженеры бюро промышленного дизайна «Карфидов Лаб» и специалисты компании «Аванта» разработали капсульный отель с цифровыми сервисами и QR-доступом. Об этом Rusbase рассказали в «Карфидов Лаб».

Разработчики обещают, что прототип отеля для тестирования функционала будет готов до конца года.

Длина капсулы — 2,1 м, ширина — 0,9 м, высота — 2,2 м. Доступ в капсулу активируется с помощью QR-кода. Клиенты смогут забронировать отель через сайт или мобильное приложение. Система самостоятельно оценит состояние капсулы до прихода гостя и после завершения аренды, а также проведет автоматический check-in и check-out.

В капсуле установлены системы свето- и шумоизоляции. Посетители могут регулировать режим освещения и температуру.

По словам авторов проекта, стоимость капсулы составляет от 500 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Создатели капсул планируют продавать их по франшизе. Размер роялти — 15%-30% от оборота франчайзи. Партнерам обещают доступ к общей системе бронирования и программе лояльности, а также юридическую, бухгалтерскую и техническую поддержку.

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