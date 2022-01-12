На Ким Кардашьян и Флойда Мейвезера подали в суд за мошенничество с криптовалютой

На актрису и модель Ким Кардашьян, боксера Флойда Мейвезера и баскетболиста Пола Пирса подали в суд за мошенничество с криптовалютой EthereumMax. В иске утверждается, что они продвигали спекулятивный токен, на котором инвесторы потеряли деньги.

Коллективный иск был подан 7 января 2022 года в окружной суд США по Центральному округу Калифорнии, сообщила The Wall Street Journal. Знаменитости обвиняются в том, что они делали «ложные или вводящие в заблуждение заявления инвесторам об EthereumMax через рекламу в социальных сетях и другие рекламные мероприятия».

Из искового заявления следует, что знаменитости советовали своим подписчикам в соцсетях покупать криптовалюту, чтобы затем продать ее после резкого роста цены. Таким образом они якобы заставили инвесторов совершать эти «убыточные инвестиции по завышенным ценам».

По данным газеты, Мейвезер рекламировал EthereumMax в июне 2021 года, участвуя в боксерском поединке с популярным американским видеоблогером Логаном Полом. Тогда создатели EthereumMax стали одними из спонсоров боя.

Помимо трех знаменитостей, в число ответчиков входят сооснователи компании и другие лица.

Истцы утверждают, что EthereumMax — это спекулятивный цифровой токен, созданный неизвестными разработчиками. В иске подчеркивается, что EthereumMax не имеет никакого отношения ко второй по величине криптовалюте Ethereum

Истцы требуют возместить разницу между ценой покупки токенов и ценой, по которой они были проданы.

Рыночная капитализация EthereumMax, согласно данным Coinmarketcap, на данный момент составляет $25,9 млн, стоимость — $0,00000001694.

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