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Экс-глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии в Ливан

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Бывший президент и генеральный директор компаний Renault и Nissan Карлос Гон покинул Японию, где его ждет суд, и уехал в Ливан. Об этом сообщает Reuters.

Экс-глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии в Ливан

Гон подтвердил, что сбежал в Ливан, заявив, что не станет «заложником» системы правосудия Японии.

«Я не сбежал от правосудия — я избежал несправедливости и политического преследования. Теперь я наконец могу свободно общаться со СМИ и с нетерпением жду начала следующей недели», — рассказал 65-летний Гон.

Официальные представители Токио ранее заявили, что система правосудия в Японии не является бесчеловечной и что с Гоном обращаются как с любым другим подозреваемым.

Остается неясным, как Гон, имеющий французское, бразильское и ливанское гражданство, смог организовать отъезд из Японии. Предприниматель находился под строгим надзором со стороны властей. Гон был под залогом и сдал свои паспорта.

30 декабря Гон прибыл в Бейрут на частном самолете из Стамбула, рассказали агентству люди, знакомые с этим вопросом.

Японская телекомпания NHK сообщила, что у иммиграционных властей не было записей о том, что Гон покинул страну. Человек, похожий на него, вошел в международный аэропорт Бейрута под другим именем, сообщает NHK со ссылкой на неустановленного сотрудника службы безопасности Ливана.

У адвокатов Гона все еще находятся три его паспорта, сообщил журналистам один из его адвокатов.

Гон родился в Бразилии, имеет ливанское происхождение. Вырос в Бейруте и сохранил тесные связи с Ливаном.

В Бейруте предприниматель пользуется большой популярностью. В его поддержку были установлены рекламные щиты с надписью «Мы все Карлос Гон». Ранее он был изображен на почтовой марке.

Япония имеет договоры об экстрадиции только с США и Южной Кореей. Это означает, что будет сложно заставить Гона вернуться к началу суда, который пройдет через несколько месяцев.

Гон был арестован в Токио в ноябре 2018 года. Его обвинили в мошенничестве и сокрытии доходов. В марте бизнесмена выпустили под залог в $9 млн, но ограничили его передвижение и забрали паспорта.

Фото: Plamen Galabov / Shutterstock.com

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