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Спа-курорт Карловы Вары оказался на грани закрытия после прекращения турпотока из России

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Туристическая отрасль Чехии пострадала из-за оттока туристов из России. По словам мэра Карловых Вар Андреа Пфеффер-Феркловой, курорт испытывает серьезные трудности с 2019 года.

Спа-курорт Карловы Вары оказался на грани закрытия после прекращения турпотока из России

Как передает чешское издание Aktuálně, спа-отелей и лечебных санаториев в Карловых Варах становится все меньше. В частности, закрыт пятизвездочный спа-отель Quisisana Palace в центре города, который через местную компанию Exklusive-apartments принадлежал Елене Батуриной, жене экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.

Отель «Феликс Завойский», расположенный в живописном здании в стиле модерн и служивший более десяти лет «резиденцией богатым российским семьям», после начала спецоперации стал «домом с привидениями». Также закрываются магазины роскоши, рассчитанные на состоятельных граждан РФ.

«Мы не поддерживаем Россию. Но без россиян спа-индустрия сейчас не продержится», — сообщил глава городского информационного центра Йозеф Длохош.

Отмечается, что проблемы у курорта начались в 2014 году, но с 2019 года они достигли своего пика из-за пандемии и спецоперации. В 2019 году россияне провели в общей сложности 300 тысяч ночей за первый три квартала, а в 2022 году показатель за аналогичный период составил 10 тысяч ночей.

«Если мы не найдем новую клиентуру, спа-индустрия как таковая умрет. Были отели, которые на 100% зависели от клиентов, приезжающих на лечение», — рассказала мэр города.

Длохощ объясняет, что туристы из России чаще других совершали многонедельные поездки в санатории Карловых Вар, в то время как представители западных стран «обычно приезжают максимум на оздоровительные выходные».

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Представители малого бизнеса рассказывают, что россияне тратили в магазинах и ресторанах больше, чем жители Чехии или других стран.

Фото: Unsplash

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