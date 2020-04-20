Директор по продукту в Skyeng Михаил Карпов сообщил об уходе из компании
Директор по продукту в онлайн-школе Skyeng Михаил Карпов сообщил, что покинул компанию в конце 2019 года, чтобы сосредоточиться на собственных проектах. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.
По словам Карпова, он сосредоточится на развитии группы компаний ProductStar в России. Этот проект обучает пользователей digital-профессиям.
Вперёд — к первому $1mln ARR 😎 🚀🚀🚀🔥🔥⛳ Время летит с бешенной скоростью, так что в фб постить-то и не успеваешь 😀 Из...Posted by Михаил Карпов on Friday, April 17, 2020
Михаил Карпов с руководителем отдела монетизации Skyeng Ксенией Петровой. Фото: Facebook
Карпов пришел в Skyeng в феврале 2018 года. В его обязанности входила разработка стратегии продуктового развития сервисов онлайн-школы, разработка моделей новых продуктов, отстройка и контроль процессов для работы команды продукта.
До прихода в Skyeng Карпов с 2015 года работал в социальной сети «ВКонтакте» на должности руководителя мултимедиа-сервисов.
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