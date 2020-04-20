Директор по продукту в онлайн-школе Skyeng Михаил Карпов сообщил, что покинул компанию в конце 2019 года, чтобы сосредоточиться на собственных проектах. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Директор по продукту в Skyeng Михаил Карпов сообщил об уходе из компании