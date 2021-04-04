Картина, созданная роботом, была продана на аукционе в формате NFT-токена

Робот «София», созданная в Гонконге, нарисовала картину и продала ее в формате NFT-токена. Цена цифрового произведения искусства на аукционе достигла почти $689 тысяч. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«София» — это робот-гуманоид, разработанный гонконгской компанией Hanson Robotics. Она способна имитировать мимику лица, разговаривать и узнавать людей. По данным The Times of Israel, в 2017 году «София» получила гражданство Саудовской Аравии, став первым в мире гражданином-роботом.

По словам гендиректора компании Дэвида Хэнсона, «София» является произведением искусства, которое может создавать искусство.

Для написания картины «София» сотрудничала с итальянским художником Андреа Боначето, который рисовал ее портреты. Затем робот обработала портрет с помощью нейронных сетей и приступила к созданию собственного цифрового произведения искусства.

Картина, проданная на аукционе, представляет собой 12-секундный видеофайл. В нем портрет Боначето превращается в цифровую картину «София». Цифровой актив сопровождается физическим изображением, написанным «Софией».

Покупателем NFT-токена выступил коллекционер цифровых произведений искусства и художник, известный как 888.

«Как художник, я использую вычислительные возможности в своих алгоритмах, создавая оригинальные работы. Но мое искусство создано в сотрудничестве с людьми в виде коллективного разума, подобного коллективному разуму человека и ИИ», — рассказала «София».

В марте цифровое произведение художника Бипла, настоящее имя которого Майк Винкельманн, было продано почти за $70 млн. Это рекордная цена для проданной цифровой картины.

Фото: AP Photo