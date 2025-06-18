«Яндекс» открыл бесплатный доступ к картографическому API для бизнеса

«Яндекс Карты» объявили о бесплатном доступе к Tiles API — инструменту для встраивания базового картографического слоя на сайты, в мобильные приложения и CRM-системы. Новый сервис позволяет загружать только нужные участки карты, что сокращает потребление трафика и вычислительных ресурсов, рассказали Русбейс в компании.

В пресс-службе уточнили, что решение особенно актуально для малых компаний и некоммерческих проектов. С его помощью, например, салоны красоты смогут отображать свои филиалы на карте сайта, а логистические компании — визуализировать заказы клиентов. Производители устройств получат возможность встраивать карты в свои гаджеты для отображения маршрутов.

Tiles API стал частью линейки бесплатных инструментов «Яндекс Карт», куда также входят сервисы геоаналитики, карточки организаций и ограниченные версии API для навигации.

Сервис «Геоаналитика» был запущен в октябре прошлого года. В компании говорили, что он должен помочь предпринимателям подбирать локации для открытия офлайн-бизнеса.

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