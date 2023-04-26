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Биржа Казахстана потребовала от брокеров отделить счета россиян и белорусов от иных счетов

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Казахстанская фондовая биржа (KASE) потребовала от местных брокеров отделить счета российских и белорусских граждан от счетов остальных клиентов. Об этом сообщил казахстанский брокер Halyk Finance.

Биржа Казахстана потребовала от брокеров отделить счета россиян и белорусов от иных счетов

В компании рассказали о письме от KASE, в котором отмечается «необходимость сегрегации (принудительного разделения) счетов граждан Российской Федерации и Республики Беларусь» на уровне Центрального депозитария ценных бумаг.

Там уточнили, что речь идет о бумагах, номинированных в валюте, отличной от национальной, а также об инструментах, которые проходят через международные расчетные депозитарии Clearstream и Euroclear.

Halyk Finance с 27 апреля собирается ограничить гражданам РФ и Беларуси доступ к сектору KASE Global и другим инструментам на KASE, по которым проведут сегрегацию.

Эту меру компания задействует во избежание штрафов со стороны биржи, поскольку после начала процесса сегрегации (ориентировочно 1 мая) возможны задержки в расчетах по сделкам.

Как ранее писал Forbes, на фоне санкций среди VIP-клиентов российских брокеров и УК стала популярна стратегия по скупке российских евробондов у иностранцев с большим дисконтом (до 50%). К таким бумагам относятся, в частности, евробонды «Норникеля», «Фосагро», «Газпрома», «Полюса», «Сибура».

Фото на обложке: Vitalii Vodolazskyi / Shutterstock

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