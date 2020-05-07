Евгений Касперский запустил туристический акселератор

«Цель проекта — собрать самые яркие и перспективные идеи в сфере туризма, поддержать их создателей в дальнейшей реализации и подготовить почву для преодоления кризиса», — сообщили в пресс-службе «Лаборатории Касперского».

Чтобы попасть в акселератор, не обязательно иметь готовый бизнес-проект, может быть только идея. Нет ограничений по географической составляющей — участником может быть гражданин или резидент любой страны.

Проекты могут не иметь привязки к российскому туризму, но в будущем должны быть применимы для раскрытия туристического потенциала России, отмечают в компании.

Заявки на участие будут распределяться по четырем направлениям:

технологические проекты в области Travel Tech;

проекты, которые делают приключенческий и экстремальный туризм доступнее, а также популяризируют и создают под него инфраструктуру в России (Infrastructure Track);

проекты, которые делают приключенческий и экстремальный туризм доступнее, а также популяризируют и создают под него инфраструктуру в России (Infrastructure Track); бизнес-проекты, которые несут социальную значимость в области путешествий и туризма (Social Tech);

бизнес-проекты, оказывающие положительное воздействие на устойчивое развитие (Sustainability).

Отбирать стартапы в акселератор будет сам Касперский, а также представители «Лаборатории» и эксперты туристического бизнеса.

Что ждет финалистов:

серия мастер-классов и лекций онлайн, возможность привлечь финансирование от потенциальных инвесторов.

Победитель получит грант на профильное онлайн-обучение, обладатель второго места — PR- и маркетинговую поддержку своего проекта, третьего — подписку на специальный софт, направленный на решение своих бизнес-задач. Победителей назовет Касперский.