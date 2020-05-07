Евгений Касперский запустил туристический акселератор
Гендиректор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский запустил туристический онлайн-акселератор. Проект получил название Kaspersky Exploring Russia. Акселератор призван поддержать российскую туристическую индустрию, рассказали Rusbase в компании.
«Цель проекта — собрать самые яркие и перспективные идеи в сфере туризма, поддержать их создателей в дальнейшей реализации и подготовить почву для преодоления кризиса», — сообщили в пресс-службе «Лаборатории Касперского».
Чтобы попасть в акселератор, не обязательно иметь готовый бизнес-проект, может быть только идея. Нет ограничений по географической составляющей — участником может быть гражданин или резидент любой страны.
Проекты могут не иметь привязки к российскому туризму, но в будущем должны быть применимы для раскрытия туристического потенциала России, отмечают в компании.
Заявки на участие будут распределяться по четырем направлениям:
- технологические проекты в области Travel Tech;
- проекты, которые делают приключенческий и экстремальный туризм доступнее, а также популяризируют и создают под него инфраструктуру в России (Infrastructure Track);
- бизнес-проекты, которые несут социальную значимость в области путешествий и туризма (Social Tech);
- бизнес-проекты, оказывающие положительное воздействие на устойчивое развитие (Sustainability).
Отбирать стартапы в акселератор будет сам Касперский, а также представители «Лаборатории» и эксперты туристического бизнеса.
Что ждет финалистов:
- серия мастер-классов и лекций онлайн,
- возможность привлечь финансирование от потенциальных инвесторов.
«На протяжении всей программы самые яркие идеи будут анонсированы в личных каналах Евгения Касперского, а также в каналах лидеров мнения туристического направления и тематических СМИ», — пообещали в компании.
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