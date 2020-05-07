Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Евгений Касперский запустил туристический акселератор

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Гендиректор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский запустил туристический онлайн-акселератор. Проект получил название Kaspersky Exploring Russia. Акселератор призван поддержать российскую туристическую индустрию, рассказали Rusbase в компании.

Евгений Касперский запустил туристический акселератор

«Цель проекта — собрать самые яркие и перспективные идеи в сфере туризма, поддержать их создателей в дальнейшей реализации и подготовить почву для преодоления кризиса», — сообщили в пресс-службе «Лаборатории Касперского».

Чтобы попасть в акселератор, не обязательно иметь готовый бизнес-проект, может быть только идея. Нет ограничений по географической составляющей — участником может быть гражданин или резидент любой страны.

Проекты могут не иметь привязки к российскому туризму, но в будущем должны быть применимы для раскрытия туристического потенциала России, отмечают в компании.

Заявки на участие будут распределяться по четырем направлениям:

  • технологические проекты в области Travel Tech;
  • проекты, которые делают приключенческий и экстремальный туризм доступнее, а также популяризируют и создают под него инфраструктуру в России (Infrastructure Track);
  • бизнес-проекты, которые несут социальную значимость в области путешествий и туризма (Social Tech);
  • бизнес-проекты, оказывающие положительное воздействие на устойчивое развитие (Sustainability).

Отбирать стартапы в акселератор будет сам Касперский, а также представители «Лаборатории» и эксперты туристического бизнеса.

Что ждет финалистов:

  1. серия мастер-классов и лекций онлайн,
  2. возможность привлечь финансирование от потенциальных инвесторов.
Победитель получит грант на профильное онлайн-обучение, обладатель второго места — PR- и маркетинговую поддержку своего проекта, третьего — подписку на специальный софт, направленный на решение своих бизнес-задач. Победителей назовет Касперский.
«На протяжении всей программы самые яркие идеи будут анонсированы в личных каналах Евгения Касперского, а также в каналах лидеров мнения туристического направления и тематических СМИ», — пообещали в компании.
Фото: catwalker / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

07 мая 2020

#HackCOVID19

07 мая 2020

Авиахакатон

08 мая 2020

Иннобизнес: зеленые технологии

10 мая 2020

Онлайн-отбор в Бизнес-инкубатор

15 мая 2020

Смарт.Эволюция

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВОЗМОЖНОСТИ

07 мая 2020

#HackCOVID19

07 мая 2020

Авиахакатон

08 мая 2020

Иннобизнес: зеленые технологии

10 мая 2020

Онлайн-отбор в Бизнес-инкубатор

15 мая 2020

Смарт.Эволюция

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма