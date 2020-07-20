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«Лаборатория Касперского» увеличила долю в разработчике офисных программ «МойОфис»

Новости
Кристина Пирахмедова
Кристина Пирахмедова

Автор

Кристина Пирахмедова

«Лаборатория Касперского» приобрела еще 17,5% акций компании «Новые облачные технологии» (НОТ), которая разрабатывает отечественный пакет офисных приложений «МойОфис». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителя НОТ.

«Лаборатория Касперского» увеличила долю в разработчике офисных программ «МойОфис»

С учетом новой сделки «Лаборатория Касперского» является владельцем 47% в разработчике софта. Долю акций продал основной владелец «Новых облачных технологий» Андрей Чеглаков, сохранив 30,55%.

Сделка увеличивает капитализацию компании, сообщил «Коммерсанту» гендиректор НОТ Дмитрий Комиссаров.

В мае 2019 года «Лаборатория Касперского» стала владельцем 29,5% акций НОТ. Тогда компания провела сделку с целью диверсифицировать бизнес.

«МойОфис» — пакет офисных приложений для корпоративных коммуникаций и работы с документами. В рамках импортозамещения продуктами НОТ пользуются в Росимуществе, Росгвардии, Ростехе, «Почте России» и других госструктурах.

Фото: Tatiana Belova / Shutterstock

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