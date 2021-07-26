«Лаборатория Касперского» разработала систему распознавания объектов в трансляции с дронов

Производитель антивирусов «Лаборатория Касперского» разработал систему аналитики Kaspersky Neural Networks. Она может распознавать те или иные объекты на изображении, передаваемые с беспилотных летательных аппаратов.

При этом система может анализировать данные сразу с нескольких дронов, рассказали в ЛК «Ведомостям».

По данным разработчиков, это нужно МЧС и другим спасательным службам.

Нейронная сеть, обрабатывающая данные с дронов, может распознавать людей, оказавшихся в зоне бедствия, дома, автомобили, животных и др. в режиме реального времени. По словам представителя «Лаборатории», распознавание может вестись прямо на борту беспилотника: «Производитель беспилотников «Альбатрос» уже устанавливает на свои аппараты софт ЛК.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Tiwiplusk / Shutterstock