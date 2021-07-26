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«Лаборатория Касперского» разработала систему распознавания объектов в трансляции с дронов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Производитель антивирусов «Лаборатория Касперского» разработал систему аналитики Kaspersky Neural Networks. Она может распознавать те или иные объекты на изображении, передаваемые с беспилотных летательных аппаратов. 

«Лаборатория Касперского» разработала систему распознавания объектов в трансляции с дронов

При этом система может анализировать данные сразу с нескольких дронов, рассказали в ЛК «Ведомостям».

По данным разработчиков, это нужно МЧС и другим спасательным службам. 

Нейронная сеть, обрабатывающая данные с дронов, может распознавать людей, оказавшихся в зоне бедствия, дома, автомобили, животных и др. в режиме реального времени. По словам представителя «Лаборатории», распознавание может вестись прямо на борту беспилотника: «Производитель беспилотников «Альбатрос» уже устанавливает на свои аппараты софт ЛК.

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Фото: Tiwiplusk / Shutterstock

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