«Лаборатория Касперского» разработала систему распознавания объектов в трансляции с дронов

Производитель антивирусов «Лаборатория Касперского» разработал систему аналитики Kaspersky Neural Networks. Она может распознавать те или иные объекты на изображении, передаваемые с беспилотных летательных аппаратов.
При этом система может анализировать данные сразу с нескольких дронов, рассказали в ЛК «Ведомостям».
По данным разработчиков, это нужно МЧС и другим спасательным службам.
Нейронная сеть, обрабатывающая данные с дронов, может распознавать людей, оказавшихся в зоне бедствия, дома, автомобили, животных и др. в режиме реального времени. По словам представителя «Лаборатории», распознавание может вестись прямо на борту беспилотника: «Производитель беспилотников «Альбатрос» уже устанавливает на свои аппараты софт ЛК.
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Фото: Tiwiplusk / Shutterstock
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