Активирус Касперского исключен из списка обязательного к установке на гаджеты в России ПО

Власти России исключили антивирус Kaspersky Internet Security АО «Лаборатория Касперского» из списка обязательных к установке на продаваемых в России гаджетах. Соответствующее распоряжение правительства РФ появилось на официальном портале правовой информации.
Список ПО российского происхождения, обязательного к установке, подготовлен на 2022 год.
«Позицию, касающуюся Kaspersky Internet Security, раздела II перечня программ для ЭВМ, странами происхождения которых являются РФ или другие государства - члены Евразийского экономического союза, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров в 2022 году, утвержденного распоряжением правительства РФ от 31 июля 2021 года №2129-р, исключить», — говорится в документе, который цитирует ТАСС.
Закон об обязательной предустановке российских приложений на смартфоны и другие устройства вступил в силу в апреле 2021 года.
Перечень конкретных приложений определяет Минцифры на основе ежегодного рейтинга приложений с аудиторией не менее 500 тыс. пользователей. Сейчас большая часть утвержденных приложений — это сервисы VK и «Яндекса». Программы должны быть предустановлены с 1 января.
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Фото на обложке: Unsplash
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