В США планируют запретить использование продуктов «Лаборатории Касперского»

Администрация президента США Джо Байдена готовится запретить американским компаниям и гражданам использовать ПО «Лаборатории Касперского». Об этом пишет CNN со ссылкой на пятерых чиновников.

По их словам, решение находится в стадии доработки и может быть принято уже в этом месяце. «Лаборатории Касперского» может быть запрещено предоставлять определенные продукты и услуги в США

Цель запрета — снижение любого риска для критически важной инфраструктуры государства. Представитель «Лаборатории Касперского» не ответил на запрос телеканала о доле компании на американском рынке.

В 2017 года Дональд Трамп подписал закон, запрещающий использование продуктов «Лаборатории Касперского» правительством США. Этот запрет – часть закона об оборонных госзакупках и распространяется как на гражданские, так и на военные ведомства.

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