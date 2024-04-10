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В США планируют запретить использование продуктов «Лаборатории Касперского»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Администрация президента США Джо Байдена готовится запретить американским компаниям и гражданам использовать ПО «Лаборатории Касперского». Об этом пишет CNN со ссылкой на пятерых чиновников.

В США планируют запретить использование продуктов «Лаборатории Касперского»

По их словам, решение находится в стадии доработки и может быть принято уже в этом месяце. «Лаборатории Касперского» может быть запрещено предоставлять определенные продукты и услуги в США

Цель запрета — снижение любого риска для критически важной инфраструктуры государства. Представитель «Лаборатории Касперского» не ответил на запрос телеканала о доле компании на американском рынке.

В 2017 года Дональд Трамп подписал закон, запрещающий использование продуктов «Лаборатории Касперского» правительством США. Этот запрет – часть закона об оборонных госзакупках и распространяется как на гражданские, так и на военные ведомства.

Фото на обложке: monticello / Shutterstock

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