Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Лаборатория Касперского» запустит маркетплейс приложений для собственной ОС

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Лаборатория Касперского» разрабатывает маркетплейс приложений для собственной операционной системы KasperskyOS. Площадка будет ориентирована на корпоративных заказчиков и промышленные предприятия. Первую версию запустят в конце 2023 года или в начале 2024 года.

«Лаборатория Касперского» запустит маркетплейс приложений для собственной ОС

Представители «Лаборатории Касперского» сумму инвестиций в проект за два года оценили приблизительно в $1,5 млн, сообщил «Коммерсантъ».

Создавать приложения для маркетплейса смогут любые сторонние разработчики ПО. Сначала разработывать приложения можно будет на базе Linux, но сами приложения будут работать только на KasperskyOS. В будущем разработчикам придется полностью перейти на KasperskyOS.

Первым на маркетплейс добавят шлюз IoT компании «Апротех». Он позволяет объединить множество датчиков и интеллектуальных устройств и собирать с них данные в единую систему.

Зарабатывать на каталоге приложений «Лаборатория Касперского» планирует именно за счет продажи лицензионных ключей для Kaspersky Security Center.

Фото на обложке: puhhha / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Лаборатория Касперского» запустила конкурс для студентов с главным призом в $10 тысяч
  2. 2 «Лаборатория Касперского» запускает оплачиваемую стажировку для начинающих HR-специалистов
  3. 3 Технологии кибербезопасности: какие решения перспективны и можно ли полностью защититься уже сейчас
  4. 4 «Мы не берем на работу хакеров — у них нет принципов»
  5. 5 «Авито» запустил формат коротких видео для продавцов и покупателей
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

02 февраля 2023

Инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы»

02 февраля 2023

Global Game Jam

03 февраля 2023

«Дизайн-цех»

Все ВОЗМОЖНОСТИ