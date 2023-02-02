«Лаборатория Касперского» запустит маркетплейс приложений для собственной ОС

«Лаборатория Касперского» разрабатывает маркетплейс приложений для собственной операционной системы KasperskyOS. Площадка будет ориентирована на корпоративных заказчиков и промышленные предприятия. Первую версию запустят в конце 2023 года или в начале 2024 года.

Представители «Лаборатории Касперского» сумму инвестиций в проект за два года оценили приблизительно в $1,5 млн, сообщил «Коммерсантъ».

Создавать приложения для маркетплейса смогут любые сторонние разработчики ПО. Сначала разработывать приложения можно будет на базе Linux, но сами приложения будут работать только на KasperskyOS. В будущем разработчикам придется полностью перейти на KasperskyOS.

Первым на маркетплейс добавят шлюз IoT компании «Апротех». Он позволяет объединить множество датчиков и интеллектуальных устройств и собирать с них данные в единую систему.

Зарабатывать на каталоге приложений «Лаборатория Касперского» планирует именно за счет продажи лицензионных ключей для Kaspersky Security Center.

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