Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Казахстанский банк Kaspi.kz подал заявку на IPO в США

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Казахстанский банк Kaspo. kz подал заявку на проведение IPO в США. Расписки организации уже торгуются на двух биржах – в Лондоне и Алма-Ате. Размер размещения и ценовой диапазон компания еще не определила.

Казахстанский банк Kaspi.kz подал заявку на IPO в США

Банк Kaspi.kz подал заявку на проведение IPO на бирже в США. Об этом организация сообщила в пресс-релизе.

Kaspi.kz пока не определил размер размещения и возможный ценовой диапазон. Предложение будет зависеть от рыночных условий и проверки со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), уточнила компания.

Ценные бумаги банка Kaspi.kz уже торгуются на двух биржах – в Лондоне и Алма-Ате. Размещение бумаг в США станет третьей биржей присутствия компании.

Kaspi.kz – казахстанская технологическая компания, объединяющая банк, маркетплейс и другие сервисы.

Фото на обложке: Tada Images / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Инсайты из Индии и цифровой рубль: финтех-дайджест
  2. 2 Беларусь, Казахстан, Узбекистан: как продвигаться на трех ключевых digital-рынках СНГ
  3. 3 Как работать с блогерами в Казахстане?
  4. 4 Российские школьники победили на международной олимпиаде по химии в Казахстане
  5. 5 Как организовать прием платежей в Казахстане — личный опыт
RB в Telegram
Больше полезного контента в Telegram
Подписывайтесь!

ВОЗМОЖНОСТИ

19 октября 2023

Гранты для социально ориентированного бизнеса

20 октября 2023

LadiesFounders

20 октября 2023

SOC-Forum

Все ВОЗМОЖНОСТИ