Казахстанский банк Kaspi.kz подал заявку на IPO в США

Казахстанский банк Kaspo. kz подал заявку на проведение IPO в США. Расписки организации уже торгуются на двух биржах – в Лондоне и Алма-Ате. Размер размещения и ценовой диапазон компания еще не определила.
Банк Kaspi.kz подал заявку на проведение IPO на бирже в США. Об этом организация сообщила в пресс-релизе.
Kaspi.kz пока не определил размер размещения и возможный ценовой диапазон. Предложение будет зависеть от рыночных условий и проверки со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), уточнила компания.
Ценные бумаги банка Kaspi.kz уже торгуются на двух биржах – в Лондоне и Алма-Ате. Размещение бумаг в США станет третьей биржей присутствия компании.
Kaspi.kz – казахстанская технологическая компания, объединяющая банк, маркетплейс и другие сервисы.
Фото на обложке: Tada Images /
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