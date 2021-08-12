Билетный оператор «Кассир.ру» купил 60% в платформе облачных решений Radario. В течение трех лет покупатель планирует довести долю в сервисе до 100%. Сумма сделки не раскрывается, компания финансировала ее из собственных средств.

Платформа сохранит команду и бренд, а ее основатель Сергей Сучков останется гендиректором, пишет «Коммерсантъ».

Radario сотрудничает с промоутерами, артистами, театрами, музеями и другими организаторами мероприятий в России, СНГ, Европы и США и разрабатывает облачные решения для индустрии развлечений.

По данным Сергея Сучкова, в прошлом году финансовые показатели платформы упали на 55–60% «вместе со всем рынком». Годом ранее оборот Radario составил 4,5 млрд рублей, а выручка — 150 млн рублей. Прибыль компания не показывала.

В связи с общим снижением мультипликаторов на билетном рынке из-за пандемии «Кассир.ру» смог купить платформу по более низкой цене, заявил генеральный директор оператора Евгений Финкельштейн.

Финкельштейн рассчитывает, что сделка позволит «Кассир.ру» увеличить продажи на 30–35% с учетом того, что докризисный оборот компании составлял 13 млрд рублей. «Наша цель вместе с командой Radario — превысить докризисные показатели на 40% и достигнуть оборота 25 млрд руб. в течение двух лет», — отметил Финкельштейн. Весь рынок продаж билетов в театры и на концерты он оценил в 80 млрд рублей. Таким образом, доля «Кассир.ру» на билетном рынке вырастет с 16% до 22,5%, подсчитала газета.

Последние крупные сделки на билетном рынке прошли в 2018 году. Тогда МТС купила 100% Ticketland за 3,19 млрд рублей и 78,2% Ponominalu.ru за 321 млн рублей и в результате вышла в число лидеров. Сделка «Кассира», как отметили эксперты издания, отражает его желание обойти МТС.

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Фото: Anton Gvozdikov / Shutterstock