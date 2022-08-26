«Кассир.ру» купил старейший агрегатор Parter.ru у немецкой CTS Eventim

«Кассир.ру» приобрел старейший агрегатор Parter.ru у немецкой CTS Eventim. Сделку закроют в ближайшее время. Условия не раскрываются.

Билетный оператор улучшит экспертизу за счет команды Parter.ru и охват аудитории за счет его базы, сообщил «Коммерсанту» гендиректор «Кассир.ру» Евгений Финкельштейн.

Один из источников издания предположил, что в дальнейшем бренды двух компаний могут объеденить, но пока сохранятся обе витрины.

Сама сделка могла быть «фактически безденежной». CTS Eventim давно хотела выйти из убыточного актива, добавил второй собеседник газеты.

В 2021 году выручка «Кассир.ру» составила 139 млн рублей при убытке в 201 млн рублей. По словам Евгения Финкельштейна, только за первое полугодие оборот компании достиг 5 млрд рублей, по итогам года он ожидает на уровне 11–12 млрд рублей.

Оборот всего рынка продажи билетов в театры, на концерты и спортивные мероприятия, по его прогнозам, составит 80 млрд рублей.

Фото на обложке: Unsplash