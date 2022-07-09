Курганский автобусный завод хочет лишить один из клубов НБА прав на бренд

Курганский автобусный завод обратился в Суд по интеллектуальной собственности с иском к компании NBA Properties, управляющей брендами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Завод требует лишить клуб НБА «Кливленд Кавальерс» прав на использование бренда, который мешает предприятию зарегистрировать свой товарный знак.

Обращение, поданное 6 июля, можно найти в картотеке арбитражных дел. В определении суда указано, что ОАО «КАВЗ» хочет добиться досрочного прекращения правовой охраны товарного знака «в отношении товаров 28 класса МКТУ "игры, игрушки" вследствие его неиспользования».

Как сообщает ТАСС, иск касается клуба НБА «Кливленд Кавальерс», а именно его бренда CAVS — сокращения от Cavaliers. Ранее Роспатент отказал заводу в регистрации товарного знака KAVZ из-за созвучности слов, одинакового количества слогов и совпадающего сочетания букв.

Предприятие настаивает на том, что слово «cavaliers» переводится как всадники, кавалеристы, а на логотипе команды изображена баскетбольная корзина с мячом, так что ничего общего с автобусным заводом CAVS не имеют.

В Роспатенте уверены, что изображения в данном вопросе играют второстепенную роль, и суд с ним согласен. Спор «КАВЗ» с Роспатентом начался в ноябре 2018 года и тянется до сих пор. В 2020 году НБА выступала в роли третьей стороны, теперь же американская лига выступает в роли ответчика, а в статусе третьей стороны числится Роспатент.

Суд по интеллектуальной собственности принял решение оставить иск завода без движения до 10 августа, дав истцу время собрать документы, которые бы могли подтвердить его юридический статус и права на бренд.

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