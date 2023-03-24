FT: Казахстан 1 апреля запустит систему для контроля за реэкспортом товаров в Россию

Казахстан с 1 апреля запустит систему для контроля за товарами, которые реэкспортируются в Россию, пишет Financial Times со ссылкой на казахстанского чиновника. Таким образом Казахстан хочет оградить себя от вторичных санкций.

Программа контроля за импортируемыми и экспортируемыми товарами в Казахстане начнет работу с 1 апреля, сообщает Financial Times. Об этом газете рассказал казахстанский чиновник. С помощью системы можно будет отслеживать весь путь товара от границы до границы в режиме реального времени.

Собеседник газеты уточнил, что Казахстан не хочет становиться площадкой для обхода западных санкций, однако не будет вводить ограничений на торговлю с Россией.

По итогам 2022 года объем казахстанского экспорта в Россию вырос на 25% до $8,8 млрд. Например, в прошлом году Казахстан поставил в Россию полупроводников на $3,7 млн против $12 тыс. в 2021-ом, отмечает Financial Times.

Фото на обложке: Vitalii Vodolazskyi / Shutterstock