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FT: Казахстан 1 апреля запустит систему для контроля за реэкспортом товаров в Россию

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Казахстан с 1 апреля запустит систему для контроля за товарами, которые реэкспортируются в Россию, пишет Financial Times со ссылкой на казахстанского чиновника. Таким образом Казахстан хочет оградить себя от вторичных санкций.

FT: Казахстан 1 апреля запустит систему для контроля за реэкспортом товаров в Россию

Программа контроля за импортируемыми и экспортируемыми товарами в Казахстане начнет работу с 1 апреля, сообщает Financial Times. Об этом газете рассказал казахстанский чиновник. С помощью системы можно будет отслеживать весь путь товара от границы до границы в режиме реального времени.

Собеседник газеты уточнил, что Казахстан не хочет становиться площадкой для обхода западных санкций, однако не будет вводить ограничений на торговлю с Россией.

По итогам 2022 года объем казахстанского экспорта в Россию вырос на 25% до $8,8 млрд. Например, в прошлом году Казахстан поставил в Россию полупроводников на $3,7 млн против $12 тыс. в 2021-ом, отмечает Financial Times.

Фото на обложке: Vitalii Vodolazskyi / Shutterstock

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